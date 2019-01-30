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滅火器乾粉破壞「金山公共浴室」嫌犯逮到了！　基隆2無聊男：好玩啊

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▲ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末 居民痛斥：太沒公德心。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 滅火器乾粉破壞「金山公共浴室」嫌犯逮到了！（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港里「磺港公共浴室」下方男裸湯區，日前遭人蓄意破壞，有人持滅火器四處亂噴，整間浴室布滿白色化學粉末，居民見狀氣得大罵「太沒公德心」！警方循線調查，以車追人，在基隆住處逮到2人，一併帶回派出所偵辦。

磺港里長許明熙表示，25日上午8時許，有里民通報他，磺港公共浴室下方男裸湯，整間浴池被滅火器粉末噴灑整間。他立即前往查看，嚇了一大跳，拿起手機拍下，貼文至臉書社群「北海岸全民聯盟公社」。溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱監視器嚴辦。

▲ 滅火器乾粉破壞「金山公共浴室」嫌犯逮到了！　基隆2無聊男：好玩啊！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲發現2名可疑男子進到浴室後，裡面隨即產生煙霧！（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，警方接獲訊息後，29日12時許接到金山區公所廠商監視器畫面後，立即過濾24日20時至25日8時監視器畫面，25日上午6時許，發現2名可疑男子進到浴室後，裡面隨即產生煙霧，顯見該2名男子涉嫌重大，警方立即擴大調閱周邊路口監視器。

警方表示，查到嫌疑人車牌號碼，以車追人方式，警方到基隆帶回郭姓男子（29歲）及許姓友人（23歲）到案，許男坦承犯案，當天許男騎乘機車，載郭男前往磺港公共浴室閒晃，許男稱一時興起，覺得好玩，才會拿起滅火器噴灑浴池。全案警訊後，將許男等2人依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

▲ 滅火器乾粉破壞「金山公共浴室」嫌犯逮到了！　基隆2無聊男：好玩啊！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 發現2名可疑男子進到浴室後，裡面隨即產生煙霧！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末 居民痛斥：太沒公德心。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 滅火器乾粉破壞「金山公共浴室」嫌犯逮到了！基隆2無聊男：好玩啊！（圖／記者郭世賢攝，下同）

▲ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末 居民痛斥：太沒公德心。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末 居民痛斥：太沒公德心。（圖／記者郭世賢攝）

▼ 滅火器乾粉破壞「金山公共浴室」嫌犯逮到了！（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」）

▲ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末 居民痛斥：太沒公德心。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」）

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關鍵字：金山,磺港,公共浴室,滅火器,粉末

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