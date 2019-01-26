影／金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末　居民痛斥：太沒公德心

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記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港里「磺港公共浴室」下方男裸湯區，日前遭人蓄意破壞，有人持滅火器四處亂噴，整間浴室布滿白色化學粉末，居民見狀氣得大罵，太沒公德心！里長許明熙說，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱監視器嚴辦。

▲ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末，居民痛斥「太沒公德心」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

磺港里長許明熙說，25日上午8時許，有里民通報他，磺港公共浴室下方男裸湯，整間浴池被滅火器粉末噴灑整間。他立即前往查看，嚇了一大跳，拿起手機拍下，貼文至臉書社群「北海岸全民聯盟公社」。溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱監視器嚴辦。

網友見狀紛紛留言表示，「太沒有公德心了！一定要抓起來嚴辦。」、「如果抓到，他打掃乾淨！」、「沒水準耶！」、「真么壽！」、「這種蓄意破壞的行為，絕不容許！」

許明熙表示，該處男裸湯溫泉是地下自然湧出，水質非常好，當地居民都會前往泡湯洗浴。目前男裸湯已暫時封閉，待清洗後恢復開放，里民們都覺得非常不方便。他呼籲，里內所有公共便民措施，需要大家一起用心維護，不容有心人士破壞。

金山派出所副所長林健新表示，關於磺港公共溫泉浴池遭毀損案，警方接獲訊息後，立即前往查處，目前已積極調閱相關路口監視器，過濾可疑人車，務必嚴厲究辦。

▼ 金山「磺港公共浴室」男裸湯布滿粉末，居民痛斥：太沒公德心。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」）