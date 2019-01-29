「受害者精神指標」93歲金福童奶奶逝世　韓慰安婦僅存者剩23人

▲南韓慰安婦僅存者金福童於28日晚間逝世。（圖／取自正義記憶協會）



國際中心／綜合報導

南韓慰安婦援助團體「正義記憶協會」透露，慰安婦受害者金福童已經在28日當晚10時41分離開人世，享年93歲，另一位李姓奶奶也於同一天上午逝世。兩位受害者奶奶離世後，在南韓政府登記備案中的238名慰安婦受害者僅剩23人健在。

根據《韓聯社》報導，金福童出生於1926年，1940年遭到日軍綁架，年僅14歲的她前後被送往中國大陸、香港、馬來西亞、印尼以及新加坡等地，長達8年被迫作為日軍慰安婦虐待。直到1992年，金福童勇敢的站出來公開日軍惡行與自己的悲慘經歷，1993年更出席奧地利維也納世界人權大會並出面作證。對於許多不幸喪命，或是選擇隱姓埋名生活的慰安婦受害者而言，金福童更成為許多人的象徵與精神指標。

▲南韓在815光復節，民間自發性在公車上放真人等身版朝鮮少女，慰安婦少女像紀念公車引熱議。（圖／達志影像）



即便已屆高齡，金福童依然積極奔走，為慰安婦受害者爭取人權。她在2012年曾召開記者會表示，作為受害者，會堅決要求日本恢復慰安婦的名譽與人權，而她也深知，這個世界上仍有許多衝突地區的女性遭受不正當的性暴力對待，因此決定幫助這些飽受痛苦的婦女們。此後，金福童多次拜訪聯合國人權理事會、美國、英國、德國、挪威以及日本等國，積極反對戰爭與性暴力。

金福童一生都在為了弱勢族群奮鬥，在她與另一名李姓奶奶去世後，由南韓政府登記備案的238名慰安婦受害者，便只剩下23人健在。正義記憶協會表示，金福童的靈堂設置在首爾延世大學SEVERANCE醫院，29日上午11時開始接受弔唁，預計將在2月1日出殯。