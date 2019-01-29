竹市春安宣導　派出超萌「小學弟」

▲新竹市春安宣導，派出超萌「小學弟」，讓人眼睛為之一亮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

因應農曆春節將屆，內政部警政署加強重要節日安全維護工作，於28日晚展開，新竹市警察局特別請有攝影專長的同仁及年輕帥氣的新生力軍，並邀請可愛活潑的小朋友演出小學弟角色，配合學長執勤，描述警察於春節期間工作的點滴，且搭配幽默詼諧的動作及文字，將較為艱澀難懂的警察勤務，化為小朋友也看得懂的方式，讓人眼睛為之一亮。



為讓新竹市民歡度農曆春節假期，竹市警將全心致力於三大工作主軸：「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。在治安方面，將警力與協勤民力整合，積極推行防竊、防搶、防詐騙宣導、並加強取締職業性賭場、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及打擊詐欺等重點工作。





在交通方面，採機動、彈性與即時交通疏導為手段，在新竹市重要交通樞紐及易肇事路段，加強稽查及防制作為，有效疏導交通並藉以降低事故的肇事率，並成立交通監控中心，將易壅塞路段路口監視器畫面整合，進行即時路口監控（e視訊巡邏），一旦發現交通壅塞，立即派員機動前往疏處，全力維護春節期間新竹市交通順暢。



在為民服務部分，提供協助民眾舉家外出住居安全維護，強化居家安全、失蹤人口返家團圓及結合民力服務社區等工作。另春節期間如需提領鉅額款項時，可向警方申請協助護送。





新竹市警察局局長陳耀南表示，重要節日安全維護工作，自1月28日始至2月11日止，為期共15日。年關將近，但治安維護不打烊，仍會積極為市民安全而努力，並將警、民力善加整合運用，讓市民朋友安心快樂過好年。