《環時》總編：美國政治迫害華為　打出法律起訴和市場抵制的組合拳

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國確定向加拿大尋求引渡孟晚舟，同時對她及華為起訴多達23項的罪名。《環球時報》總編輯胡錫進評論指稱，美國對華為「打出法律起訴和市場抵制的組合拳」，展現「毫不掩飾的偏見和仇恨」，突顯「中國高科技企業成長壯大、並獲得公平對待之艱難」。他呼籲華為上法庭與美國政府打一場高科技公司不被國家權力進行政治迫害的保衛戰。

胡錫進在微博發文表示，《紐約時報》曾經提及美國政府已經視中美對5G控制權的競爭為新的軍備競賽，這表明打壓華為已在美國上升為戰略行動，「政治迫害的證據可謂比比皆是。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進也鼓勵華為和任正非，並且強調「實現美麗的逆風飛揚是對美國不公正打壓的最好回答」。他還痛批宣揚美國的起訴很有道理的中國人「要麼是良心，要麼是腦子被狗吃了」。

據了解，美國指控華為及其子公司詐騙銀行及企圖詐騙等罪名，孟晚舟則面臨兩項詐騙罪行。大陸外交部發言人耿爽29日表示，美方應停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，「避免在錯誤的道路上愈走愈遠。」

▼胡錫進評論孟晚舟案。（圖／翻攝自胡錫進的微博）