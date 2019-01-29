美司法部對發起23項訴訟　華為：非常失望

▲美國司法部今大動作宣布，向華為及其財務長孟晚舟發起涉嫌竊取貿易機密及金融詐欺共23項罪嫌的訴訟。。（圖／CFP）

記者蔡浩祥／綜合報導

就在中美貿易談判前夕，美國司法部今大動作宣布，向華為及其財務長孟晚舟發起涉嫌竊取貿易機密及金融詐欺共23項罪嫌的訴訟。為此，華為下午透過媒體表示，對美方提出的指控感到非常失望。

華為表示，孟晚舟被捕後，華為試圖與美國司法部就紐約東區的調查進行討論，卻被拒絕且沒給予任何理由，華為否認起訴書中違反美國法律的各項罪名，也不知曉孟晚舟有任何不當行為。

美國司法部則強調，採取司法行動是捍衛法治與國家安全。就在司法部大動作對華為、孟晚舟發起訴訟的同時，白宮就中國國務院總理劉鶴率團抵達華府，進行高級別磋商，發出聲明。

其中，聲明再度提到美中雙方將討論「中國必要的結構改革」。

▲華為今下午透過媒體，回應美國司法部提起的23項訴訟。（圖／微博）

有關起訴內容，美國司法部在聲明中特別指出，孟晚舟多次在華為與伊朗的商業往來行為上說謊，美國司法制度會透過正當程序追究到底，呼籲中國政府應對華為的犯行，採取行動。

司法部表示，早在2012年，華為就涉嫌竊取電信公司T-Mobile測試智慧型手機的機器人技術，美國司法部門更掌握華為內部的電子郵件作為證據。

不過，值得玩味的是，華為早在7年前的違法行為，美國司法部直到今日才宣布起訴，就在美中貿易談判前夕及劉鶴到訪前，選擇這個時機點，引發外界相當好奇。