快訊／美國正式向加拿大申請引渡孟晚舟

▲美國正式向加拿大申請引渡孟晚舟。（圖／路透社／視覺中國）



國際中心、大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟遭到加拿大當局逮捕一案，本月底進入關鍵時刻。據加拿大CBC報導，美國已正式向加拿大提出引渡孟晚舟。《環球郵報》（The Globe and Mail）先前指出，美國已經通知加拿大政府，即將提出引渡，加國駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）當時沒有提到具體時間，但美國最遲必須在1月30日前向加方要求引渡。

美國司法部28日召開記者會，正式對中國華為技術公司及其子公司、華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟提起多項刑事訴訟，包含竊取商業機密、收集競業加密訊息、違反伊朗制裁等共23項罪名。代理檢察長惠特克（Matthew Whitaker）表示，「中國必須讓公民與企業負責任地遵守法律。」FBI局長瑞伊（Christopher Wray）也指出，華為不誠實的商業行為，與美國蓬勃發展的經濟原則相悖。

大陸外交部發言人耿爽29日表示，「美方應停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上愈走愈遠。」

華為29日下午也透過媒體表示，對美方提出的指控感到非常失望。華為指出，孟晚舟被捕後，華為試圖與美國司法部就紐約東區的調查進行討論，卻被拒絕且沒給予任何理由，華為否認起訴書中違反美國法律的各項罪名，也不知曉孟晚舟有任何不當行為。