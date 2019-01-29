挨批「硬坳的政客」　張善政邀網友直播對談資安

▲張善政日前發文引來質疑。（圖／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長張善政25日在臉書針對「工研院禁用華為手機」發表看法，引來國網中心資安長李忠憲抨擊是「硬坳的政客」。他29日在臉書承認自己對資安認知不足，將會邀請網友CIH張盈豪、跨海連線和沛科技創辦人翟本喬，3人一同在30日中午12點30分進行直播討論，找出維護資安的最佳方法。

行政院日前宣布，為了確保通訊安全，政府單位多年前就已經禁止採購中國品牌的通訊產品，不排除3月底會再公布禁用的廠商名單。對此，張善政則表示「這是假議題，政治性宣示居多」，且工研院等單位進用華為手機的規定「完全是抓錯方向，沒有必要」，因為手機會被惡意入侵是來自APP軟體，而不是硬體。

▲工研院等單位下令禁用華為手機。（圖／CFP）



然而，張善政的這番言論被網友大力批評，許多人都指出，他的觀點過度簡化。李忠憲也表示，除了APP、手機硬體之外，還有內建的軟體，「APP會產生資安的風險，手機上的硬體和軟體也會產生資安的風險」。

後來張善政再度發表第二篇文章，李忠憲則說，「不想回應張善政所謂 part.II 文章，這已經超出了資安或科普的範圍。part.I 雖然弱，但是可以感覺到他科技人的誠意，第二篇文章顯然就是硬拗的政客！」

經過這幾天論戰，張善政決定找來專家討論國家資安問題，彌補自己這方面的認知不足，他找來第一則發文中，留言批評被按讚最多的網友CIH張盈豪，以及自己另外發文按讚數也很高的翟本喬，和他進行一場直播對談，內容不提及政治、外交、貿易等等，只針對技術做探討。