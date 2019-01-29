否認貿易戰讓企業出走　陸工信部長：外商繼續投資

▲大陸工信部長苗圩。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易磋商前夕，針對貿易戰導致企業出走傳聞，大陸工信部部長苗圩今天親上火線回應，表示去年製造業實際利用外資總額年增率達22.9%，一批重大外資項目落地，表示「實際上還有繼續投資中國的」。工信部還指出，有望在今年中推出較好的5G商用終端。

大陸國務院新聞辦公室29日舉辦新聞發布會，工信部由苗圩出面介紹2018年產業發展情況，並展望2019年的的工作重點，回應媒體提問。

針對中美貿易戰開打後，影響投資環境，導至企業有爆發「出走潮」的風險，苗圩回應，隨著開放措施不斷增加，去年大陸製造業實際利用外資達到412億美元，比上一年增長22.9％，一批製造業領域重大外資項目落戶中國。

▲中美貿易戰持續已將近一年。（圖／路透社）

因此他直言，「社會上有些在傳外資因為中美經貿摩擦撤離中國，實際上還有繼續投資中國的」。

苗圩進一步表示，2018年中央取消了船舶建造，飛機製造外商准入限制，以及專用車和新能源汽車外商股比投資限制，同時明確了其他類汽車開放時間表和路線圖。以此為標誌，一般製造業已經基本上實現對外資全部開放。

他也提到，大陸去年工業經濟運行總體平穩，全年規模以上工業增加值年增率6.2%，工業增加值規模亦首度超過30兆元人民幣，繼續保持全球第一。

針對5G建設推進，苗圩表示，去年提前完成網路提速降費的年度目標後，完成了5G三階段測試，並加快部署IPV6推廣應用。

工信部信息通信發展司司長聞庫指出，5G已達到了預商用階段，目前最終的商用終端和晶片正加緊研發，有望在今年年中出現一個較好的商用終端。