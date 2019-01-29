劉鶴率「史上最大團」赴美磋商　三個細節左右成敗

▲微信公眾號牛彈琴具有大陸官方媒體《新華社》背景，就中美貿易爭端發表評論。（圖／取自牛彈琴）

記者陳政錄／綜合報導

中國國務院總理劉鶴今天率團抵達美國，預計與美方代表進行高級別貿易磋商後，31日會見美國總統川普，大陸有官媒背景的微信公眾號牛彈琴撰文解讀，有三個細節值得關注。熱切表示出陸方希望本次磋商能順利達成協議。

根據新華社官方訊息，中方本次代表團由劉鶴帶隊，包括中國人民銀行行長易綱、發改委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工信部副部長羅文、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長王受文等訪美，就中美貿易問題進行高級別貿易磋商。

▲美國總統川普31日也將接見劉鶴一行。（圖／川普推特）

文章引述消息人士透露，除了上述人士，還包括來自發改委、財政部、農業農村部、商務部、工信部、海關總署、藥監局、知識產權局等十多個部門的工作團隊。這顯示不管在人數和規格上，都可望創下中美就貿易爭端互訪磋商的紀錄。

對此文章進一步就劉鶴率團抵美，列舉三個值得關注的細節，包括中方代表團的抵達時間、美方反應、川普接見等，來佐證中美雙方都熱切希望本次磋商能順利達成有效協議的決心。

就細節一來看，中方在當地時間28日下午抵達華盛頓，文章表示，這一天在中國北方還是「小年」，凸顯在春節就要到了之前，中方仍派出高級別代表團赴美磋商，也表明了中方的誠意。

▲中美貿易戰。（圖／CFP）

細節二，對於中方抵美，白宮罕見第一時間就發表歡迎，指出「今天，川普總統宣布，美國歡迎中國官方代表團於2019年1月30日至31日，與美國就兩國經貿關係進行磋商」。其中以總統名義表示歡迎，彰顯美方的高度重視。

細節三，美方財政部長梅努欽早早就宣布川普將會見劉鶴一行，這去年中美雙方多次互訪時，均未會見對方領導人不同，在一些觀察家看來，除表達美方高度關注外，也為本次磋商結果提前吃下「定心丸」。

評論表示，面對這場史無前例、耗時將近一年的貿易博亦，中方雙方都肩負著巨大壓力，其中「中方有壓力，美方也不小」。

中方壓力在於，貿易爭端對經濟成長率、企業經營、貿易投資等方面的負面影響，美方也因投資者信心不振，讓股市劇烈震盪，加以美國聯邦政府創下關門時間最久的紀錄，使得雙方都期待有「好消息」。

文章評論稱，雖談判不一定一帆風順，譬如華為孟晚舟事件和中美如何建立互信等，但對中國來說，「扮好自己事情更重要」，強調在見招拆招的過程中，中國「急不得」，也需保持自身改革開放的腳步。