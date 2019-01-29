「uHandy行動顯微鏡」參加國際書展　大走文藝肉麻風

▲uHandy行動顯微鏡小朋友也是輕易上手。（圖／uHandy提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣顯微鏡品牌uHandy先前參加了被譽為「教育界奧斯卡」的BETT教育展，且也即將在2月12日參加2019台北國際書展，讓大眾可體驗隨時隨地的顯微魅力。

此次參展，uHandy還讓顯微攝影跨界結合詩文學，教你如何用行動顯微鏡的鏡下世界撩妹，像是從觀察暖暖包中鐵粉理出「讓我從你的鐵粉，變成你的暖男。」或者是觀察壁虎腳掌，並寫下「爬得上每一道牆，爬不進你的心房」等撩妹金句。

據了解，行動裝置只要裝上uHandy，馬上就化身專業顯微鏡；uHandy是為「高倍透光式」手機顯微鏡頭，可讓所有人都配備實驗室等級的專業能力。從戶外的花草、昆蟲，到印刷網點、電腦螢幕與 IC 電路，大自然的設計與人造物的精雕細琢，通通一覽眼底。

▲▼uHandy行動顯微鏡教你如何用鏡下世界撩妹。（圖／uHandy提供）

而在台北國際書展中，uHandy還邀請《自然老師沒教的事：都市昆蟲記》作者李鍾旻老師，分享「一公分以下的微觀世界：居家昆蟲仔細看」，教大家如何用行動顯微鏡，更深入了解居家的無害昆蟲，歡迎大朋友、小朋友現場一同「燃燒科學魂」。