賭博慘輸70萬又被耍！　惱羞男酒店房間「肢解按摩妹」洩憤

▲示意圖，按摩妹賴女在酒店房間遭到孫男殺害肢解。（示意圖／免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

廣東汕頭一名孫姓男子日前因為沉迷網路賭博「時時彩」，慘輸70萬元人民幣（約新台幣320萬元），要求遊戲工作人員退還賭金，還被對方耍得團團轉。隨後他在酒店房間找了按摩妹，無意間得知對方也從事「時時彩」，惱羞之下便把女方殺害肢解，屍塊棄置在荒山野嶺。「惱羞男」目前被警方拘留，全案進一步偵辦中。

綜合陸媒報導，汕頭市龍湖區警方日前接獲報案，「按摩妹」賴姓女子1月18日晚間最後一次出現在長平路一家酒店，之後便音訊全無。經調查，警方在酒店736號房間發現可疑血跡，且透過監視錄影器畫面判斷，按摩妹在18日晚上11時進入房間後就再也沒有出來過，因此判斷可能遇害。

▲孫男自首後被警方押解回到廣東汕頭市龍湖區。（圖／翻攝自新浪新聞）

龍湖警方展開偵查期間，收到四川警方通報，一名嫌犯孫男在成都投案自首，稱在廣東汕頭殺害並肢解一名女子，內容與正在偵辦的案件情況相當吻合。警方隨後將孫男押解回汕頭拘留。

根據孫男說法，是因為在成都迷上網路賭博遊戲「時時彩」，先後賭輸70萬元人民幣（約新台幣320萬元）且沒錢還，之後透過社群軟體QQ要求遊戲工作人員退還賭本，但被對方騙到江蘇、福建和汕頭後仍沒有拿到錢。孫男隨後在汕頭搭上同樣來自四川的按摩妹，便約對方到酒店房間，按摩期間聽到按摩妹也在做「時時彩」，回憶頓時湧上，惱羞之下便將對方殺害並肢解，再到荒山野嶺裡丟棄屍塊。