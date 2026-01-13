粗心爸一轉身車門反鎖！1歲童受困車內1小時　警消破門救人

▲瑪家消防分隊內埔鄉車內救童。（圖／消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子駕車載1歲孩子外出，下車時不慎反鎖車門，孩子受困車內，求助內埔警消，消防人員獲報經近1小時將車門打開，將孩子救出，結束一場虛驚。

屏東縣政府消防局12日14時59分接獲內埔鄉黎東路有1名年約1歲的男童受困車內，出動瑪家分隊2車4人前往搶救，16時回報將男童從車內救出，無外傷意識清楚，拒絕送醫。

據悉，林姓男子開車載孩子外出，至該處時下車，不慎車門反鎖，幼童反鎖車內，求助119協助，順利打開車門，救出幼童。