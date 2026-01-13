新北砂石車司機「性急」逆向超車　硬切回撞公車！驚險畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區今（13日）清晨發生起一起車禍，26歲趙姓男子駕駛砂石車行經安康路三段時，因不願停等前方2輛公車靠站上下客，竟違規跨越雙黃線逆向超車，隨後因對向來車逼近，砂石車強行往右硬切，當場與公車發生擦撞。所幸雙方均無人受傷，但違規畫面全被監視器錄下，警方後續將對砂石超違規部分開單。

▼監視器顯示砂石車逆向超車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天清晨6時許，當時913路與643路2輛公車先後在新店區安康路三段538號路邊公車站停靠。後方趙男駕駛的砂石車因不願等候，竟不顧道路狹窄且該處為雙黃線，直接向左重踩油門「逆向」試圖超越2輛公車。不料，此時公車剛好陸續起步離站，趙男見對向車道已有來車逼近，陷入進退維谷的窘境，索性仗著車體龐大向右硬切回原車道，導致砂石車右側車身與643路公車的左前車頭發生擦撞。

新店警分局獲報後，立即派遣雙城派出所員警到場處理。經檢測，砂石車駕駛趙男及643路公車39歲的司機彭男，酒測值均為0。雖然現場車流龐大一度造成回堵，所幸2車駕駛與公車上的乘客均虛驚一場，無人受傷。砂石車違規跨越雙黃線超車的行為依《道路交通管理處罰條例》對趙男製單舉發。

▲▼砂石車最後不慎與公車發生擦撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）