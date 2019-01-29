「美商88投資」誑美金外匯日息1%　馬籍男半年狂吸4000萬元

▲馬來西亞劉姓男子來台誑稱可代為投資美金外匯，還保證每日獲利1%，吸金4千多萬元。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞籍劉姓男子，涉嫌在2006年起對外誑稱投資美金外匯，每天1%高報酬為幌子，在台以「美商88投資」的名義吸金，半年多吸金4千多萬元後，就無法再支付利息，逃亡海外，直到2018年間，劉男再次入台時因遭通緝遭航警攔下，台北地檢署29日依違反《銀行法》將劉男起訴。

現年60多歲的劉男，從2006年起，在台灣以講師身分用多層次傳銷手法，向投資大眾宣稱，可代為操作美金外匯，因投資門檻低，只要200美元、最多5000美元，就可加入，且保證每天可獲利1%，許多小資族陸續加入投資。

沒想到半年多之後，劉男開始神隱，此時投資人等不到高額利潤，才發現受騙上當，開始提告，總計約50多人受害，遭騙金額達4千多萬元，不過檢警查出，劉男已經在2007年1月間離境，隨後發布通緝。

2018年6月間，劉男以商務為由再次入境台灣時，被機場的航警發現因案遭通緝，立刻攔下送辦，由檢察官在29日依違反《銀行法》起訴。

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