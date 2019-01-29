川普推特語錄／霍華舒茲才沒膽參選總統　我同意他說自己不是「聰明人」

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

總統川普28日在推特針對美國的經濟問題發文表示，自從對往美國傾銷的鋼鐵開徵了關稅後，美國的鋼鐵工業就在不斷的復甦了，「新擴張的工廠不斷在全美各地誕生，而且還創造了非常多的就業機會，還給了國庫數十億美元的回報。」他表示這是美國的一場重大勝利！

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▼「媒體盡量的要毀掉川普總統，他們實際上是在努力毀掉自己。這位總統面臨了巨大的阻力，令人驚訝的是，他取得了如此大的成就。」德羅伊•默多克如此說道，我同意！

▼霍華•舒茲才沒有膽量來選總統！昨晚看了他在《60分鐘》節目上的表現，我完全同意他說他自己不是個「最聰明的人」。另外，美國早就有（聰明人）了！我只希望川普大廈的星巴克能繼續支付租金！

▼許多州都開設了聖經課，給學生一個學習聖經的選擇。開始有轉機了嗎？真棒！

▼徵收向美國傾銷的鋼鐵關稅，徹底地復興了我們的鋼鐵工業，新擴張的工廠不斷在全美各地誕生，而且還創造了非常多的就業機會。另外，還給了國庫數十億美元的回報，這是美國的一場重大勝利！