東風-26採雙錐形彈頭　除打航母還能攻千里外地下目標

▲東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國火箭軍近日公開東風-26（DF-26）中遠程彈道導彈發射過程，對美國大秀軍事肌肉，展現勇猛的作戰能力。從此次公開畫面可以看到，該型導彈採用雙錐形彈頭，除了能有效打擊航母外，也適合攻擊具備堅固防護的目標或地下目標。同時其採機動發射，可快速發射、快速轉移，進而提高導彈力量的生存能力。

東風-26是中國新一代中遠程彈道導彈，主要替代火箭軍現役的東風-4（DF-4）中遠程彈道導彈。資料顯示，東風-26在2015年的九三閱兵式上亮相，其長約14公尺、直徑為1.4公尺、發射重量為20噸，採用兩級固體燃料火箭發動機，可攜帶重量為1200至1800公斤的核彈頭或常規彈頭，同時擁有投送3個分導式多彈頭的能力，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力。

射程方面，東風-26使用了高能推進劑，讓最大射程達到5000公里，可以覆蓋美國在亞太地區的主要軍事基地，特別是關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和阿普拉（Apra）海軍基地，也讓該型導彈還享有「關島快遞」的稱號。而東風-26的正式服役，意味著其能威脅美軍關島基地以及在附近海域活動的航母，進一步增強中國反介入能力。

▲東風-26採用雙錐形彈頭。

揮別早期導彈的圓錐形彈頭，東風-26此次清晰曝光其採雙錐形彈頭，具備阻力更小、升阻比更大等優點。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，從該型導彈彈頭配備有空氣舵面來看，判斷其可能配備末制導雷達系統，能夠探測地面地形特徵，獲取信息與預先儲存在制導系統的數字地圖進行對比，對飛行誤差、空氣控制面進行修正，從而提高導彈命中精度，如此便意味著東風-26能夠飛越千里打擊對方關鍵節點和目標。

此外，末制導雷達系統還賦予東風-26打擊水面艦艇的能力，儘管彈頭重量大為增加，不過憑借先進固體燃料發動機，導彈打擊水面目標時，射程仍然可能接近3000公里。這樣的距離讓火箭軍打擊航母能力外推到第二島鏈，並與東風-21D反艦彈道導彈形成第一、二島鏈梯次打擊體系。

值得注意的是，東風-26還有一個技術進步就是採用運輸/起豎/發射三用車，其具備無依托發射能力，又對發射陣地沒有嚴格要求，既有利於導彈力量隱蔽機動、全域機動，又有利於作戰單元快速展開、快速發射、快速轉移，使導彈力量的生存能力和打擊能力得到同步提高。

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