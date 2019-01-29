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劉鶴抵華府「喬」貿易戰　美專家坦言：關鍵在北京能做出多少讓步

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▲美國總統川普31日也將接見劉鶴一行。（圖／川普推特）

▲美國總統川普31日將接見劉鶴一行。（圖／川普推特）

記者蔡浩祥／綜合報導

新華社報導，肩負對美貿易談判重任的中國國務院副總理劉鶴，今抵華府與美方談判代表舉行高級別貿易磋商，美國總統川普31日也將接見劉鶴一行。美方專家分析，本次磋商能否達成協議，不宜太過樂觀，關鍵在北京能做出多少讓步，「球，在中國這邊」

白宮今發聲明稱，去年12月1日，作為中美領導人在阿根廷峰會上達成協議的一部分，雙方將在90天內進行談判，希望實現中國做出必要的影響雙方貿易關係的結構性變化。雙方還將討論中國從美國購買大量產品與服務的承諾

美國之音報導，有關本次磋商，華盛頓智庫國際戰略與研究中心中國商業與政治經濟項目主任甘思德（Scott Kennedy）認為，就如何處理對中貿易問題上，川普的高級幕僚存在很大分歧。

他指出，這場高級別貿易磋商存在著很大的利害關係，「關鍵在於，北京能做出多少讓步」

▲▼美國總統川普 。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

「雙方立場看起來仍相距甚遠，北京還沒釋放出願意提高出價的信號，美方也沒說會降低它的要價」，甘思德坦言，「川普總統想要一個協議，也許是不可能的」。

美中貿易全國委員會長艾倫（Craig Allen）表示，上一輪磋商取得的進展是很重要的；不過，談判還是一項正在進行的工作，且還有很多事情要做。

就磋商可能取得成果，艾倫認為不應太過樂觀，但願劉鶴能帶來些實質的東西，回應美方代表、川普所提的要求，成為中美新協議的基礎，為雙方取消產品加徵關稅設下立足點。

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關鍵字：中美貿易戰,劉鶴,川普,習近平

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