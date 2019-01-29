「禁中文」杜克大學教授被辭職　環時難滿意：應清查其他系所！

▲美國杜克大學生物統計系助理教授Megan Neely，25日向全系學生發出電子郵件。（合成圖／取自杜克大學生物統計系官網、翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

美國杜克大學生物統計系助理教授妮莉（Megan Neely）日前因在電子郵件中要求學生「不要大聲說中文」，進而引發風波遭到解聘。《環球時報》認為妮莉只是「代罪羔羊」，杜克大學目前的處理結果，「難以令人滿意」，因為在這個校園裡，「歧視是普遍的行為。」

▲美國杜克大學助理教授Megan Neely對學生發布的電子郵件內容。（圖／翻攝自網路）

妮莉在給外國留學生的信件中指出，有2位教職人員向她反應，看到2名中國學生「大聲說中文」，因此用3個大寫的「PLEASE」要求學生留意在教學樓中無意「用中文談話」可能帶來的後果。此舉引發風波後，杜克大學醫學院院長迅速發信向學生致歉，表示助理教授梅根已辭去該系主任職務。

《環球時報》評論指出，這其實已不是妮莉第一次發這種信給留學生，她在2018年2月曾說過，接到許多來自系上的教職人員對學生在課餘時間「說中文」的投訴，理由也是這些教職人員認為在教學樓說中文而非英文是「不努力」的表現。

▲《環球時報》評論指出只有妮莉被辭去教職的結果難以令人滿意 。（圖／翻攝自環球時報微信公眾號）

至於校方只開除妮莉一人，而沒有對那些「教職人員」提出相關處分，評論認為這只是找一個「代罪羔羊」，「結果卻難以令人滿意。」評論指出，「畢竟從她2次群發的郵件來看，對留學生說中文一事不滿並不是她個人的問題，而是杜克大學生物統計學系的教職人員乃至系主任都普遍存在的一種偏見和歧視。」

因此評論認為，杜克大學對整件事的調查不應該只有免去妮莉的教職，還應該讓該系對留學生說中文存在歧視和偏見，且不斷投訴的教職人員承擔應有的責任，「甚至應該繼續查清楚是否在其他院系也存在類似的問題。」

▲《環球時報》評論認為妮莉只是一個「代罪羔羊」 。（圖／翻攝自環球時報微信公眾號）