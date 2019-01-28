大叔河邊釣到「二戰手榴彈」　傻帶去速食店害全員驚慌疏散

▲大叔在河邊尋寶找到二戰手榴彈。（圖／翻攝自奧卡拉警局推特）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州奧卡拉城市（Ocala）的35歲瑞特（Daniel Wright），26日和女友到河邊尋寶，用強力磁鐵試圖吸出河流裡的寶物，想不到「咚」的一聲，他竟然吸出一顆「二戰手榴彈」，還帶到速食店裡引起一陣騷動，甚至全餐廳人員都被迫疏散。

據當地媒體Ocala報導，瑞特原本是想和女友在河裡找找看貴重的金屬，但吸到這顆相當老舊、表面些微生鏽的球狀物，從外型看起來就像是顆手榴彈。

他決定先將這寶物收好，再來慢慢研究，於是放進裝有其他廢料的桶中並擺在後車廂，隨後就開車前往17英里（約27公里）外的速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）。

▲塔卡鐘店內所有人都被撤離。（圖／翻攝自奧卡拉警局推特）



瑞特直到下午5點多才打電話報案，警方聽到他竟然持有爆裂物，立刻叫餐廳內的所有顧客和員工都疏散，到場後也確認這就是二戰遺留下來的手榴彈，炸彈小組經過1個多小時才安全將手榴彈移除。這段期間沒有造成任何人員受傷，但塔可鐘因此閉店了約2小時才重新開放。

另一名英國30歲女子泰瑞（Terri-Jade Barwell）在2018年4月也遇過類似情形。她帶著愛犬出門散步時，狗狗從土裡挖出了一顆橢圓金屬，當下她還以為是馬鈴薯，便興高采烈的帶回家，想不到回家仔細看才發現，這竟然是顆手榴彈。

警方調查後發現，這顆手榴彈可能是二戰時遺留下來的，裡面還存有火藥成分，所幸沒被引爆造成任何傷亡。