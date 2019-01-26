潘思亮約韓國瑜吃汕頭火鍋　陳其邁「躺著也中槍」

▲韓國瑜在鹽埕區一家汕頭火鍋店用餐，笑罵陳其邁：「沒江湖道義」 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜應晶華集團董座潘思亮邀約，一同前往鹽埕區一家知名汕頭牛肉火鍋店用餐，不過韓國瑜並不知道這家汕頭火鍋店，也是行政院副院長陳其邁的愛店之一，就在記者告知以後，韓國瑜立刻回應：「每次都自己偷吃，沒有江湖道義」。

韓國瑜表示，自己從來沒有來過這間汕頭火鍋吃過，這次是首度到訪，晶華董座潘思亮跟韓國瑜市長介紹自己小時候常常吃，不僅是潘思亮董事長喜歡吃，其實就連行政院副院長陳其邁也很喜歡來吃，之間還未就任行政院副院長前，還曾經來過這裡直播吃火鍋，所以記者詢問韓國瑜說知不知道這家火鍋店是陳其邁的愛店之一，韓國瑜立刻回應：「下次歡迎陳其邁帶我來吃，每次都偷吃不帶我來，沒有江湖道義，我在等陳其邁帶我來吃」，講完當場讓大家都笑了。

記者說不止是陳其邁喜歡，就連前高雄市長陳菊也很喜歡，從社會局長吃一吃就變成了高雄市長，會不會現在韓市長吃一吃就變成了總統了？韓國瑜立刻笑著回應記者說：「你想太多，過年到了，你昨晚喝醉酒了」。

隨後，韓國瑜跟潘思亮前往汕頭火鍋店的二樓一起用餐，記者也問了：「市長，你吃火鍋喜歡先下菜或先下肉」，韓國瑜也神回：「我會先喝一杯酒」。