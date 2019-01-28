「野蠻女友」叩大哥撂人狂扁　可憐男友逃死劫卻終身癲癇

▲「野蠻女友」電話「撂」兄痛毆男友成重傷，桃園地院依共同傷害致人重傷罪判刑。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

交到「野蠻女友」，男子慘被打成重傷，留下癲癇後遺症！桃園一名徐姓男子與女友在住處發生爭吵，女友竟打電話給哥哥「撂」人來打男友。徐男向法官控訴，遭對方打到性命垂危、雖逃過死劫，但卻留下癲癇後遺症，得按時服藥控制。桃園地院法官審結依共同犯傷害致人重傷罪，判處江女3年2月徒刑、江女哥哥3年8月徒刑。

地院判決內容指出，徐男與江女在2016年5月30日晚間9點多，於中壢區住處因細故發生爭執，江女竟打電話給哥哥「幫出氣」。江女哥哥不甘妹妹被欺負，找來黃姓友人及另6名男子抵徐男住處敲門，但徐男堅不開門

經由江女拿鑰匙幫忙開門，一群人才進屋痛毆徐男、其中還有人持球棒猛敲，將徐男打趴在地，徐男另名女性友人見狀趕緊報警，警方趕抵時江女等人趕緊鳥獸散，徐男已被打到腦部重創、性命垂危，送醫搶救後好不容易撿回一命。

警方循線逮到江姓兄妹及黃姓男子，另6名男子則身分不詳；江女出庭時否認犯行，但江女哥哥、黃男均坦承犯行，又協助報案的徐男女性友人也指證歷歷，江女說詞不被法官採信，江女、江女哥哥及黃男，分別被依共同犯傷害致人重傷罪，判處3年2月、3年8月、3年6月徒刑，其餘6人則持續追緝中。