突遭惡煞襲擊　男子情急脫困不知大姆指被月牙剪剪斷

▲戴姓男子夥同呂男、徐姓少年，以利剪剪斷邱姓男子大姆指，桃園地院依重傷害罪判戴6年。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名邱姓負責人因投資糾紛，遭人唆使戴姓、呂姓男子夥同徐姓少年於去年3月20日，持鋒利的月牙剪硬生生剪斷左大拇指，邱男當時突遭襲擊，且驚怕又急於脫困，竟忘記疼痛直到回家才驚覺滿手是血，赫見大拇指不見，因覓尋不得而終生斷指，桃園地院依重傷害罪判戴男6年，呂男逃逸通緝中。

檢警調查，住在桃園的邱男（40歲）去(107)年3月20日中午12點多，開車載老婆前往產檢途中，突遭戴男（30歲）、呂男（31歲）及徐姓少年（17歲）開著變造車牌的自小客車尾隨至偏僻道路，故意製造假車禍從後追撞，再急駛到前方攔停。

戴男3人隨即下車，各持鐵鎚砸破邱男座車車窗、硬開車門，邱的妻子嚇得尖叫逃跑，呂闖進車後座，由戴、徐站在車外壓制邱，他寡不敵眾左手先是被呂拉到椅背後方，由呂拿出預藏的一把月牙剪，硬生生將邱左手拇指從虎口給剪斷。

行凶的3人事後逃逸，呂並將斷肢丟棄草叢，月牙剪則扔進水池，雙雙都未尋獲。警方獲報循線逮捕戴、徐，戴坦承因投資糾紛受人指使才下手，細節則交代模糊，而徐姓少年供稱，事前就謀議要剪斷邱手指報復，還曾到他家附近勘查，但案發後主嫌呂男把車子棄置在新竹山區逃逸無蹤，檢方去年8月依重傷害罪、強制罪嫌起訴戴，徐交由少年法庭處理，呂則發布通緝中。

院方審理時，戴男以想回去陪90歲的阿嬤走完人生，怕來不及盡孝，想要賺錢和邱男和解，自己已認罪要再找其他新證據向法官回報等理由，多次聲請停止羈押均遭駁回。法院審酌後依成年人與少年共同施犯重傷害，判戴有期徒刑6年，強制罪判4個月，得易科罰金12萬元，呂則逃逸通緝中。