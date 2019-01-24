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遙控機害人重傷死亡賠償300萬起　7月上路責任險年繳1.5萬

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▲▼「智勝空天-2018」無人機挑戰賽。（圖／CFP）

▲「智勝空天-2018」無人機挑戰賽。此為示意圖。（圖／CFP）

記者李蕙璇／台北報導

今年7月民航法遙控無人機專章上路，許多搖控迷也要多了解相關責任歸屬及賠償問題，產險界也因此推出第一張專屬保單，提供民眾選擇加強保障。

遙控無人機以往因缺乏法令規範及管理機制，為保障飛航安全及有效管理遙控無人機，交通部日前修正「民用航空法」，制定遙控無人機管理規則，並將於今年7月1日正式實施，屆時公務機關、學校及法人申請使用遙控無人機執行任務時，必須強制投保無人機責任保險。

南山產險表示，目前已研發台灣第一張「無人機責任保險」上市。

而根據遙控無人機管理規則，若因事故造成人員死殘者，保額不得低於300萬元、重傷者不得低於150萬元；若非造成死亡或重傷者，則依實際損害計算，最高不超過150萬元。

「無人機責任保險」承保範圍為遙控無人機或無人機上面墜落的物品，造成第三人體傷或財物損失，依法應負擔的賠償責任。

保費計算方式，則依每架遙控無人機的最低投保金額，以及機型、使用用途、重量、機齡與飛行地區計算保費。

以一般固定翼遙控無人機為例，保險金額依民航法最低投保標準，每一事故體傷或死亡300萬元計算，一架無人機每年保費約1萬5,000元，此外若有造成第三人財物損失之需求，亦可另加費投保，保障會更為完備。

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