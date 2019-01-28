中美磋商前　陸公布去年12月工業利潤創三年新低

▲中國國家統計局公布去年工業利潤表現。圖為上汽集團臨港生產基地。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

在本月底30日國務院總理劉鶴赴美磋商前，中國國家統計局公布最新工業數據顯示，2018年工業企業利潤增速保持兩位數成長，但年末出現連續兩個月負增長，12月利潤增速負1.9%更為3年來新低。有分析指出，該數據除受中方內部結構性調整影響外，亦反映去年中美貿易爭端中，美國對「中國製造」的打壓。

中國國家統計局數據顯示，2018年全年工業企業實現利潤總額為6兆6351.4億元人民幣，年增率10.3%，保持兩位數成長。

但以單月表現來看，2018年12月全國規模以上工業企業實現利潤總額6808.3億元人民幣，較去年同期下降1.9%，降幅也比2018年11月擴大0.1個百分點，單月增速創下2015年12個月以來新低，也是罕見的連續兩個月負成長。

▲去年的中美貿易爭端中，美方祭出對中興通訊、華為等中國科技業和中國製造2025政策的打壓。（圖／路透）

不過統計局工業司何平解讀，從石油和天然氣開採業、黑色金屬冶煉、化學原料、飲料和精製茶等行業利潤仍快速成長來看，2018年整體企業經營效益獲得改善，去槓桿、降成本也取得成效。

他還指出，從近五年數據來看，2014年，全國規模以上工業企業利潤增長3.3％，2015年下降2.3％，2016年增長8.5％，2017年增長21％；顯示2018年數據仍保持較快的增長。

經濟學家鄧海清則坦言，2018年以來，中國經濟放緩壓力加大，政策亦相應進行調整。他認為，隨著供給側改革彈性加大，其對工業企業利潤的支撐效應減弱，導致自2018年5月份以來，工業企業利潤年增率已經連續8個月下滑，並於11月轉負，在12月降幅繼續擴大。

▲中美貿易爭端中，在陸製造業台商亦面對轉型陣痛期。（圖／記者陳政錄攝）

鄧海清認為，展望2019年，由於中央仍堅持改革決心，在外部風險加劇下持續轉型升級，預期工業企業利潤下滑，對經濟還存在負面反饋。他提醒，企業盈利狀況的惡化，將對投資增速產生不利衝擊，同時影響居民收入增速，從而影響消費。

但鄧海清也強調，經濟成長率下滑「不代表失速」，認為隨政府透過財政、貨幣寬鬆政策維持經濟的合理成長速度下，無論是政府或市場，對於成長放緩的「心理承受能力」都將顯著增強，也將在結構性改革持續下，確保經濟發展的長期潛力。

值得注意的是，中方國務院副總理劉鶴預計30日率代表團赴美，再次就中美貿易爭端進行磋商，預期在能源、農業等領域推進協議，並就知識財產權保護、市場准入等層面磋商，由於去年中美貿易爭端延燒至技術封鎖、「中國製造2025」政策推展等領域，因此本次劉鶴赴美成果，是否對2019年中國的工業、進出口貿易發展帶來正面訊息，扭轉現階段各界的保守看法，廣受外界關注。