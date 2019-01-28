勝選感言怒飆柯文哲　何志偉謝票：過去就讓它過去

▲何志偉。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選27日結果出爐，由民進黨候選人何志偉以3.8萬拿下勝利，晚間發表勝選感言時，砲轟「柯家軍」陳思宇不斷抹黑，父女用卑劣手段造謠，更直指台北市長柯文哲沒有遏止，還煽風點火。何志偉28日受訪時轉為低調，針對選戰他表示，「過去的就讓它過去」。

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。何志偉在宣布勝選感言時，把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，攻擊何志偉跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

對於何志偉批評，柯文哲28日受訪時回擊，「還好啦，他選前一個樣、選後一個樣，今天應該又是一個樣，還好啦！」

27日發表勝選感言時怒飆柯文哲，何志偉28日展開謝票行程，被問及陳思宇議員父陳建銘昨受訪時不捨女兒落選，「想飆髒話」，還嘆這場選戰讓他看清選舉心要夠黑、錢要夠多、臉要夠厚，何智偉對此回應，選戰過去的就讓它過去，未來要好好努力做事，台灣不缺政治口水，缺的是努力的汗水，選舉一定會有摩擦，但大家都來自地方、彼此祝福。

記者追問白色力量持續開砲，何志偉說，如果大家上網看政治新聞，會發現留言都是謾罵，但他記得美國高階官員對他說過，「台灣政治人物應該要強烈監督，但做對的事情也應該要給予珍惜肯定」，他認為要珍惜不同黨派的人，也感謝所有候選人，他們都是自己生命成長的鏡子。

至於為何說是從政八年遇過最骯髒的選舉，何志偉解釋，中間有太多例子，例如對手攻擊他雙重國籍，但其實自己早就放棄，他強調，這次勝選沒有很高興，他也可以理解落選者的心情，因為自己也失敗過。針對柯文哲的批評，何志偉表示，不知道是哪一天柯市長對他的指教，他不予回應，但只要是公眾事務對的事情，他都會前往幫忙。

選戰落幕，雖然勝選但是選票卻少了九千多票，何志偉說，這代表還有很多可以檢討跟努力的地方，他透露昨天已經接到總統幕僚的關心，未來會更加謹言慎行，勝選後也要繼續努力贏得民心。