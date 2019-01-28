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林毅夫妻子陳雲英秘訪台灣「學術交流」　與東華大學校長餐敘

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▲全國人大,台灣省代表團,台灣代表團,陳雲英,林毅夫妻子。（圖／路透社）

▲傳陳雲英到台灣一一拜訪各大學。（圖／路透社）

記者許展溢／台北報導

從台灣叛逃到大陸的經濟學家林毅夫，妻子「中國人大台灣省代表」陳雲英據傳秘訪台灣，她是透過東華大學前主秘、企管系教授退休的中華映管公司獨立董事蔡裕源牽線，逐一拜訪台灣各大學，22日更和東華大學校長趙涵捷等人餐敘。

根據媒體報導，陳雲英是應國內社團邀請，以台灣同學會會長名義申請來台從事學術交流活動，時間為21日至27日，是經主管機關審查同意。陳雲英來台是透過蔡裕源牽線，並到台灣各大學拜訪，而蔡裕源受訪時否認，表示自己3年前已屆齡退休、不問世事，也沒參與學術交流，更說「自己沒那麼偉大」，但又指出「也是受邀去吃飯」、「來都是遊山玩水、參訪大學，沒什麼好報導」。

《ETtoday新聞雲》多次致電趙涵捷，都未接聽。東華大學副校長朱景鵬則向記者表示，自己並沒有在餐敘中，就他自己的理解，陳雲英是沒有到學校過。

而陸委會副主委兼發言人邱垂正稍早證實，現年65歲的大陸人士陳雲英，應國內社團之邀，以台灣同學會會長名義申請來台，按「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，向移民署提出申請。他提醒，大陸人士來台從事專業交流，應遵守我方法令規範，並依核定行程辦理，不得從事與許可目的不符之活動，政府會持續關注相關交流情形。

陳雲英出生於台北，是從金門叛逃對岸的前陸軍上尉連長林毅夫之妻，也是中國特殊教育奠基人。陳雲英曾當選中國全國政協委員，多次連任全國人大代表，是中國教育科學研究院研究員、全國台聯副會長，同時也是台灣同學會會長。林毅夫為前世界銀行副總裁，現任北京大學國家發展研究院名譽院長，但還在被我方通緝中。

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關鍵字：林毅夫,陳雲英,通緝,東華大學,趙涵捷

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