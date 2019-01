前女鐵粉嘲諷「史上最孬總統」　川普：她可能氣我沒回電話

▲ 川普簽署的短期支出法案中,並未包含原本堅持的邊境築牆預算,讓不少支持者很失望。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普簽署短期支出法案,結束了政府35天的停擺,而與眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的纏鬥,這一回合算是占了下風。原本是川普鐵粉的共和黨政治評論家柯爾特(Ann Coulte)在推特上嘲弄道,川普已經取代老布希,成為「有史以來最孬的美國總統」。對此,川普表示,「她可能是氣我沒回她電話還是怎樣吧。」

柯爾特去年12月批評政府後,川普就在推特上取消追蹤她。川普告訴《華盛頓郵報》,「我聽說她變得很有敵意」。柯爾特不滿政府沒有堅持築牆預算就妥協,因此揶揄道,「是我太瘋狂,去期望總統能夠做到他18個月以來每天都在保證的事。」

Obviously the gov't shutdown hasn't gone far enough if the corrupt & incompetent FBI still has funds for a Keystone Cops stunt like the pre-dawn raid on Roger Stone.