郭綜合顧問關懷獨居長者　前往訪視探望

▲郭綜合醫院顧問邱榮章在春節來臨前，前往探視關懷長者，噓寒問暖致贈慰問金及蛋捲等外，並安排護理人員為他們量血壓，讓他們覺得好開心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

歲末冬寒，對社區長者深表關切，郭綜合醫院顧問邱榮章在春節來臨前，到成功養護之家探望97歲長者洪郭百合，並在水仙里探視社區獨居長者，關心他們的生活起居，噓寒問暖致贈慰問金及蛋捲等外，並安排護理人員為他們量血壓，讓他們覺得好開心，對社會的溫暖讓他們備感窩心。

邱顧問與院內企劃組長洪慧君、社工組長蘇悅中、社工馮柏凱、居家護理師郭佩微等相關人員，28日上午探望行動不便、身體微恙而臥床的洪郭百合，關心她的居家環境及醫療照護，並致贈紅包等，讓她感受到社會的溫暖，內心充滿著感激。

左耳紅腫、以紗布包紮，神情有些萎靡不濟、躺在床上的洪郭百合，一見到邱顧問等人前來探視相當興奮，精神一振，很開心地和大家打呼，並唸歌給大家聽，在新春即將到來，她開口即祝福大家有大豪宅、子孫滿堂而且高中進士、狀元等，雖已高齡但丹田有力，歌詞寓意又佳，獲得現場熱烈掌聲時，大家盛讚她超人的記憶力且樂觀面對人生，讓她更是樂開懷，笑口大開。

連日來，為照護她而憂心的護理、社工人員，見到洪郭百合由眉頭深鎖轉為展現開朗的笑顏，個個放心不少。成功養護之家護理長邱瓊玉表示，平時洪郭百合是該家的開心果，大家對她也相當愛護，但近來性情有些轉變，也較孤獨，在同仁擔心之際，郭綜合團隊的即時送暖而讓她高興起來，使同仁也放下心理的一塊石頭。

郭綜合醫院一行隨後轉往國華三街，探望75歲的張彩湄、88歲的蔡天送，除送紅包及蛋捲等外，護理人員以血壓計為他們作身體檢查，邱顧問表示，今後每年他會代表院長郭宗正前來探視水仙里獨居長者，對他們住環境整修，需要院方協助的，他會派醫院工務組人員為長者服務。

水仙里民們表示，里內這些獨居長者 ，遇有身體不適，他們第一時間就近送到郭綜合醫院就醫，受到院方細心的照料，醫護人員對社區民眾的用心及專業服務，讓他們點滴在心頭，一直在里民心中享有良好口碑，咸認為社區民眾健康的守護神。