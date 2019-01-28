高中畢+每周工作4天+年薪900萬！紐航塔台管制員總是請不到人

▲ 紐西蘭航空以「年薪300萬」高薪招募塔台管制員。（圖／翻攝臉書Air New Zealand）



國際中心／綜合報導

這份夢幻工作竟找不到人！紐西蘭航空公司（Air New Zealand）有一項職缺，年新9.5萬美元（約新台幣300萬元）以上，一週只要上4天班，而且只要高中畢業就可以申請，但公司長期以來卻找不到新人。

根據Newstalk報導，這份夢幻工作是紐西蘭航空管制員公司「Airways」正在招募塔台管制員，每天只要工作約7.5小時，連續工作4天後即可休假2天，而且新進員工第一年收入就能超過9.5萬美元（約新台幣300萬元），年終還能拿到20萬美元（約新台幣620萬元）獎金。而據澳洲稅務局2018年的資料顯示，塔台管制員是澳洲10大高薪行業之一。

▲▼ 每週工作4天，年薪9萬5千美元的塔台工作。（圖／免費圖庫pixabay）

這份工作不看履歷、也不必用類似經驗，只要年滿20.5歲即可錄取。不過Airways公司總經理Tim Boyle表示，通常每年合格人選都少於2％，「每600多名的申請者當中，只會挑選12名培訓」，錄取者需先通過空中交通管制課程，並經過在職一年的培訓。因此申請人長期短缺，加上合適人選不足，正職員工都無法正常休假，必需犧牲假日來上班，部分機場也時常發生航班延誤的情況。

最後總經理Tim也說，如果想從事這項工作，申請者必須具備「責任心、細心以及強大的抗壓力」，即使緊張到腳在桌下如鴨子划水，仍需要在壓力下保持冷靜。據悉，申請者也需要通過公司的獨特測驗，才能有機會獲取高薪工作。

許多網友看到這份高薪工作後表示，「這可不是一項輕鬆的工作，任何時刻壓力都很大」、「這是工作非常重要，如果搗亂，成千上萬人的性命都會毀在你手中」、「我朋友做這份工作15年，壓力非常大，但這些數據有誤導性，他努力了15年，才獲得11萬美元（約新台幣338萬元）」、「我有一位老友失去了女兒，他難過之餘卻害死了數百人的生命。」