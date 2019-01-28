結婚70年夫妻手牽手「同時離世」　老婆最後一句話：我的老公

▲夫妻陪伴彼此一生。（圖／翻攝自每日郵報）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲一對夫妻結婚70年，90歲的老婆諾瑪（Norma June Platell）罹患阿茲海默症，曾受到92歲的老公弗朗西斯（Francis Ernest Platell）悉心照料，兩人今年1月6日共同在療養院離開人世，生前還緊緊牽著手。女兒阿曼達（Amanda）紀錄了爸媽的生命歷程，感人故事引來廣大迴響。

阿曼達投書給《每日郵報》，她提到，爸爸總是保護著媽媽，葬禮當天，兩人的棺材就擺在彼此的旁邊，「就好像他們總是睡在對方身邊。」回想爸媽離世的那天，諾瑪與弗朗西斯就在同個房間，兩人分別躺在病床上，還不忘牽著手；媽媽先開始呼吸異常，爸爸則是表現不安，等到護理師回房檢查時，發現兩人已沒了心跳。

醫師無法明確推斷這對夫妻誰先離開了，兩人的死亡時間幾乎相同。他們的戀情可謂相當堅固，諾瑪罹患阿茲海默症後，去年病情加重，幾乎無法言語，女兒有印象的最後一句話是「我的老公」。

A Love Like No Other 由 Daily Mail 發佈於 2019年1月27日 星期日

弗朗西斯身體狀況還可以時，曾悉心照料諾瑪的起居生活，他每天都與老婆待在一起，兩人共進午餐，並握著手在沙發上看電視。諾瑪經常會看到睡著，就靠在老公肩上。

然而，弗朗西斯的體力隨後變差，夫妻倆便住進療養中心，他們結婚70年，最後一起離開時也在彼此身邊。當地的計程車司機告訴阿曼達，他經常接送弗朗西斯，看到對方有時會在花園中挑花，都是為了送給老婆。

這對夫妻的愛情也感動許多當地人。阿曼達原本以為葬禮會很冷清，因為爸媽的親朋好友有些都離世了，沒想到當天約有250名人前來，教堂裡擠滿了群眾，大家站在陽光下祈禱。

阿曼達最後寫道，她走進花園摘了新鮮的雞蛋花，用白色緞帶綁好並放在媽媽的棺材上。她相信，以這種美好的方式向爸媽告別，會是上帝的雙重祝福。