鴨王驚傳被斷腿！爽收奧迪、百萬生日禮　富婆老公算帳影片瘋傳

記者葉國吏／綜合報導

大陸上海一名「男公關」過28遂生日時，被金主富婆豪送28份禮物，其中包含一輛奧迪及28萬人民幣（大約127萬元新台幣）現金，引起網友熱議，甚至封這位男公關是「鴨王」。不過消息曝光後疑似被富婆的老公發現，傳出前去這家白馬會所，並將鴨王被打斷腿，甚至還有影片流出，目前微博上眾多網友正在議論紛紛。

▲富婆的真愛好直接 鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

根據網友爆料的截圖顯示，上海市靜安區的白馬會所有一名「男公關」24日慶祝28歲生日，他的金主富婆就送來28份生日禮物，希望能給他一次難忘的回憶，每一份禮物上還標記是幾歲的禮物，像28歲就是一個心形盒子裝著「28萬元人民幣」和「象徵一輩子的純金」，27歲則是一輛奧迪汽車。

▲微博瘋傳鴨王遭富婆老公打斷腿。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，甚至衝上了微博熱門關鍵字，甚至有眾多男網友開始跪求應徵方式。但，這些可能要付出代價的。

▲微博瘋傳鴨王遭斷腿的影片。（圖／翻攝自微博）

今(26)日微博上就開始瘋傳一段「鴨王被打斷腿」的影片，在這短短10秒的影片中可以看到，一位花美男躺在樓梯血泊之中、奄奄一息，樓梯轉角處則可以看到一位男子疑似相當不滿的嗆聲。

▲據說富婆刷老公的副卡幫鴨王鴨王慶生。（圖／翻攝自微博）

微博網友爆料指出，富婆送鴨王豪禮的消息被富婆老公知道，而且富婆是刷老公副卡，讓老公相當憤怒，直接到白馬會所找鴨王算帳。目前微博許多網友都在討論影片真假，有人認為說影片是假的，因為影片中的男子說的好像是韓文，也有網友深信不疑說影片中就是會所的裝潢。