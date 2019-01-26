　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鴨王驚傳被斷腿！爽收奧迪、百萬生日禮　富婆老公算帳影片瘋傳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉國吏／綜合報導

大陸上海一名「男公關」過28遂生日時，被金主富婆豪送28份禮物，其中包含一輛奧迪及28萬人民幣（大約127萬元新台幣）現金，引起網友熱議，甚至封這位男公關是「鴨王」。不過消息曝光後疑似被富婆的老公發現，傳出前去這家白馬會所，並將鴨王被打斷腿，甚至還有影片流出，目前微博上眾多網友正在議論紛紛。

▲▼富婆的真愛好直接　鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

▲富婆的真愛好直接　鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

根據網友爆料的截圖顯示，上海市靜安區的白馬會所有一名「男公關」24日慶祝28歲生日，他的金主富婆就送來28份生日禮物，希望能給他一次難忘的回憶，每一份禮物上還標記是幾歲的禮物，像28歲就是一個心形盒子裝著「28萬元人民幣」和「象徵一輩子的純金」，27歲則是一輛奧迪汽車。

▲▼微博瘋傳鴨王遭富婆老公打斷腿。（圖／翻攝自微博）

▲微博瘋傳鴨王遭富婆老公打斷腿。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，甚至衝上了微博熱門關鍵字，甚至有眾多男網友開始跪求應徵方式。但，這些可能要付出代價的。

▲▼微博瘋傳鴨王遭斷腿的影片。（圖／翻攝自微博）

▲微博瘋傳鴨王遭斷腿的影片。（圖／翻攝自微博）

今(26)日微博上就開始瘋傳一段「鴨王被打斷腿」的影片，在這短短10秒的影片中可以看到，一位花美男躺在樓梯血泊之中、奄奄一息，樓梯轉角處則可以看到一位男子疑似相當不滿的嗆聲。

▲▼富婆的真愛好直接　鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

▲據說富婆刷老公的副卡幫鴨王鴨王慶生。（圖／翻攝自微博）

微博網友爆料指出，富婆送鴨王豪禮的消息被富婆老公知道，而且富婆是刷老公副卡，讓老公相當憤怒，直接到白馬會所找鴨王算帳。目前微博許多網友都在討論影片真假，有人認為說影片是假的，因為影片中的男子說的好像是韓文，也有網友深信不疑說影片中就是會所的裝潢。

ET快訊
老闆不給病假！女OL頭暈墜軌「當場軋兩截」　驗屍驚見流感病毒
女大生壘殘懶換藥！紗布一掀...40隻肥蛆「爬傷口吃腐肉」
暴牙矬妹10年神進化成娜美！白了10色階「晃超兇雪球」

關鍵字：鴨王

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2019央視春晚電視、手機全包　攜手百度＋抖音首次跨媒體傳播

月入2K~5K不是「中等收入群體」　大陸統計局出面闢謠

鴨王驚傳被斷腿！爽收奧迪、百萬生日禮　富婆老公算帳影片瘋傳

大省5千機票錢！陸「反向春運」成趨勢　一線城市人潮增

不只平潭！廈門合作高雄港　2018對台進出口額達2880億

華聞快遞／河北2018年旅遊總收入破3.1兆　今年再拚增20%

媽手滑4月嬰從3樓倒頭栽墜落　黑衣男神反應「單手勾回」接住　

陸副部級官員傳28日赴美　為劉鶴中美經貿談判行鋪路

校長拿「5公尺竹竿」做簡報　網嚇：坐第一排都在抖

長髮遭捲入鑽孔機　女工「頭皮撕裂」畫面曝光

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

2019央視春晚電視、手機全包　攜手百度＋抖音首次跨媒體傳播

月入2K~5K不是「中等收入群體」　大陸統計局出面闢謠

鴨王驚傳被斷腿！爽收奧迪、百萬生日禮　富婆老公算帳影片瘋傳

大省5千機票錢！陸「反向春運」成趨勢　一線城市人潮增

不只平潭！廈門合作高雄港　2018對台進出口額達2880億

華聞快遞／河北2018年旅遊總收入破3.1兆　今年再拚增20%

媽手滑4月嬰從3樓倒頭栽墜落　黑衣男神反應「單手勾回」接住　

陸副部級官員傳28日赴美　為劉鶴中美經貿談判行鋪路

校長拿「5公尺竹竿」做簡報　網嚇：坐第一排都在抖

長髮遭捲入鑽孔機　女工「頭皮撕裂」畫面曝光

還有機會！王力宏攻蛋票34秒賣光　宣佈這天再加開一場

鈴聲響完再作答？監試師出槌　大考中心幫42考生「加分」

就是他！偷帶陸火腿腸被抓繳不出20萬　黑白紋T男被遺返

尾牙抽中5位數！3獎同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人　他傻了

小柯瑞參戰三分球大賽　回家上演兄弟鬩牆

千元有找吃到飽餐廳Top10　牛排、火鍋、海鮮隨你夾隨你吃

亞足賽／4強出爐！日本成唯一東亞球隊碰伊朗　阿聯對上卡達

蘋果不再公布iPhone銷售量　英特爾財報卻露餡少1180萬台

2019南投市燈會點燈搶先看！一整片藍色銀海　送限量提燈

酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...翻到「一卷錄影帶」淚崩：云寶貝想妳

大陸熱門新聞

鴨王過生日　美富婆送奧迪車獻愛

長髮捲入鑽孔機　女工頭皮撕裂

他拿竹竿做簡報　網：第一排狂抖

穿尼龍外套搬貨　他一踩瞬間爆炸

爽收百萬生日禮　鴨王驚傳遭斷腿

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

長萬達廣場驚傳爆炸

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

影／馬雲：千萬別找朋友當合夥人

山東女大生4年日烤5頭豬買2套..

陸副部級官員　傳28日赴美

母手滑「嬰3樓墜落」　男神反應..

連打3天3夜麻將　出門吃麵秒面..

年輕人愛手機支付　馬雲：他們窮

更多熱門

相關新聞

鴨王過生日　美富婆送奧迪車獻愛

這份生日禮物太狂了！「富婆的愛都這麼直接嗎？」25日成為大陸微博的熱門話題，原來是有一名網友爆料說，上海市一名「男公關」日前過28歲生日時，他的金主富婆竟霸氣送了28份禮物，包含一輛奧迪及28萬人民幣（大約127萬元新台幣）現金，理由僅是要把1歲到28歲全部補齊。

禿頭男買密技練成「鴨王」　陸女遭詐2千萬

女星曬「浴室全裸自拍」狂露D奶

三級片女星ㄈㄈ尺洋男被甩　下跪告解

D奶港姐遠距戀靠「露點照」保鮮

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

東區幫人配對…隔4個月變女友！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

每個人生日都有對應的專屬色

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時遭遣返

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理員一開嚇傻

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面