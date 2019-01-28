產壽險都賣旅平險　挑選差在「多理賠」班機行李延誤不便險

▲民眾出國旅行遇到班機延誤時，保險公司即會發簡訊通知保戶可以使用線上理賠服務短網址。（圖／旺旺友聯產險提供）

記者李蕙璇／台北報導

旅行最怕遇到的就是出遊時在海外生病，或者是發生交通延誤的事件。旅行最怕遇到的就是出遊時在海外生病，或者是發生交通延誤的事件。產壽險公司都有推出旅平險之外，產險還有加推「旅遊不便險」理賠班機、行李延誤等部分，民眾選購前要多加留意保險內容範圍。

保險保險平台「保樂美」提醒民眾，選購旅遊平安險前，請仔細審閱內容，務必選擇有海外急難救助保障以及海外醫療保障的產品，以便遭遇問題時獲得旅遊及醫療協助。

宏泰人壽表示，倘若真的在出發前沒有時間購買旅平險，那麼一定要把握從家中到機場的這段交通時間上網購買，給自己一個安心安全的保障。只要民眾在出發前2小時上網路投保，且信用卡授權成功，即可完成投保流程。平均線上購買一件旅遊平安險不用3分鐘，是民眾省時省事的保險好方法。

▼目前8家產險旅遊不便險運用區塊鏈或是自行研發技術，可快速理賠班機延誤無須證明。（圖／記者李蕙璇繪製）

新光產物則表示，發生班機延誤卻不賠，可能是你的旅平險是向壽險公司購買而非產險公司，壽險與產險公司的旅遊平安險皆包含意外險與醫療險，但針對班機延誤、行李延誤、護照簽證被竊、旅程因天災受阻衍生的額外交通及住宿費用等是屬於財產保險的標的，只有向產險公司購買旅遊險，才可彌補一般壽險公司所沒有提供的「不便險」保障。

年節期間班機轉運繁忙，民眾經常遇到班機延誤的狀況，桃園機場預估，1月26日至2月17日期間，班機每天至少延誤1小時，準點率不到20%！

目前新光產物特針對班機延誤啟動理賠的時間點縮短為兩小時，只要符合班機延誤條件達兩小時以上就可申請1,600元理賠金，四小時以上4,800元，六小時以上8,000元，單次理賠最高8千元，是目前認定延誤時數最短的產險公司。

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