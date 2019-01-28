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公車撞瑪莎拉蒂　多保「駕駛人責任險」可轉嫁賠償超跑修車費

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記者李蕙璇／台北報導

高雄一輛公車撞到瑪莎拉蒂發生交通事故，再次引發網友討論客運公司會不會幫司機負擔修車費？據業界人士表示只要公車駕駛有買「駕駛人責任險」，再加上客運公司通常會投保的第三人責任險，應該可以先用保險費來負擔超跑的維修開銷，只是最後看保額夠不夠足以應付。

旺旺友聯產險公司車險部經理鄭玉珠表示，由於前段時期傳出多起超跑車禍意外，讓許多車主多加了解除了要投保政府規定的強制險之外，可視預算再投保車體險（甲乙丙式）、第三人責任險及超額險，一旦發生交通事故時，可透過車體險分擔自己愛車的修車費外，還可以透過第三人責任險、超額險的財損、體商的保險額度，賠償對方的修車費或受傷治療費等。

▲▼ 公車撞瑪莎拉蒂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一輛公車與瑪莎拉蒂相撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鄭玉珠還說，但若是營業用的車輛，譬如說是計程車、公車、遊覽車、大客車等，除了須投保政府規定的強制險之外，以公車來說，車輛多是客運公司交付營業使用，則須再依規定投保「客運業責任險」。但是這個險種只有理賠事故中造成他人身故、失能等狀況時，其保險金各150萬元，不會理賠對方修車費。

▲▼ 公車撞瑪莎拉蒂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲通常客運公司會要求司機投保「駕駛人責任險」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

若以高雄公車與超跑相撞意外來說，一旦肇事責任確定為公車司機一方的話，那麼當經營公車路線的客運公司僅有投保政府規定的強制險、客運業責任險的話，因為這二個險種皆只能理賠事故造成對方受傷須治療的醫療費、或是身故失能保險金，也就是說無法理賠超跑車體被刮到或是被撞毀的修車費。

據悉，通常客運公司聘請駕駛時，會要求員工須自行投保「駕駛人責任險」，保障內容為可以理賠交通事故中對方的財損、體傷等部分，藉此分擔肇事的部分賠償金。如果高雄該起交通事故中的公車司機有投保「駕駛人責任險」，或是客運公司還有為車輛多投保第三人責任險的話，便可以由這二個險種的保險金來幫忙解決修車費的問題。

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關鍵字：高雄,公車,超跑,駕駛人責任險,轉嫁,賠償金,瑪莎拉蒂

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