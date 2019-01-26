壽險業獲利遇亂流　蔡明興：經營壓力一直很大

▲富邦集團董事長蔡明興。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業去年下半年匯損創下新高，讓各家壽險公司經營都遇到「亂流」。富邦集團董事長蔡明興今天(26日)坦言：「壽險經營壓力一直都很大！」面對今年避險成本居高不下，將擬定3大策略因應。

富邦人壽在去年11月出現單月虧損10.5億元，到了12月虧損沒有停止，反而擴大到55.6億。2018年全年累積稅後盈餘降到252.2億，最終輸給國泰人壽。

富邦集團董事長蔡明興今天出席富邦金尾牙前受訪，他坦言：「壽險業營運壓力一直都很大！」面臨去年底持續到今年的大幅匯損，今年會尋求新的投資管道跟避險方法。

蔡明興說，去年年底富邦人壽有多提列30億外匯變動準備金，「今年會再規劃提列更多，看可不可以減少避險支出。」他說，去年壽險公司並不是匯率虧損，其實在匯率兌換上大家都賺錢，去年是避險成本比例太高，去年避險成本從原來的平均100點到150點，去年下半年漲到300點，主要是台美短期利率擴大，造成避險成本提高。

蔡明興說，富邦人壽將從3面向來因應。第一，持續增提外匯準備金，長期來講外匯準備金大，當有損失時可以用準備金來抵；第二，降低避險比例，今年新的續期保費進來都不會拿去海外投資、錢會留在台灣。

第三，減少投資美金比例，今年會加重投資其他國家貨幣，挑選匯率風險比較低、利率又比較高的貨幣，可能是新興市場或澳洲，過去富邦在新興市場投資比例低，因為過去投資比較保守，現在開始會提高新興市場投資比例，減少投資美金的比例。