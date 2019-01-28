2019使用電子票證　春節期間「高鐵-墾丁」快線只要半價　

▲2019年春節期間，使用電子票證搭乘大眾運輸工具，有多項優惠。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高鐵到墾丁小灣的墾丁快線在春節期間，使用電子票證搭乘，票價只有一半，且該段期間，民眾使用電子票證搭乘國道客運、台鐵返鄉轉乘屏東地區公路客運或市區客運路線均可享基本票價免費轉乘優惠，有需求民眾可多利用。

交通部公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸，自2019年2月1日起至2月10日止，使用電子票證（悠遊卡、一卡通等）搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠（限全票乘客），

屏東客運公司表示，「台灣好行」行經屏東縣境之台灣好行路線計有兩條，分別為「9189高鐵左營站─台88線─小灣（墾丁）」（墾丁快線）及「508屏東車站─六堆客家園區─原住民文化園區」（屏北線），

該客運公司表示，根據往年經驗每年的年春節連續假期，是全國各主要道路最擁塞的幾天，車流量甚至比中秋節期間更高，因此交通部公路總局比照中秋期間推出相關優惠措施。

該公司負責營運的所有客運路線也將全力配合，其中優惠幅度最大的為墾丁快線，使用電子票證乘車，原價為352元，優惠後只要176元，歡迎民眾出遊多加利用。 詳細優惠措施可上「交通部公路總局」或「屏東客運」等網站查詢。