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女生主動可防渣男？把舊觀念丟掉　讓專家分析給妳聽！

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▲▼交友軟體，女生，主動，Paktor。（圖／Paktor提供）

▲時代在進步，交友的觀念也要跟上！過去在現實生活不敢主動認識男生的女孩，在交友軟體上就可以試著突破自己，還能主動過濾掉渣男！

圖、文／Paktor提供

在現在這個年代，有大多數的人將自己大部分的時間都花社交軟體上，網路交友更是成為許多年輕人積極用來認識新朋友的方式，儘管如此，很多人還是對於女生「主動」這件事情存有疑慮，認為「主動」是男生的專利，其實這種觀念卻早就已經落伍了，接下來交友軟體專家Paktor接下來就要列出幾點原因告訴你為什麼女生應該要在交友軟體上面更主動。

1. 女生被回覆機率超級高
基本上，當女生主動開啟對話給另一方時，其實回覆率可以達到8至9成，相對男生主動傳訊給女生的回覆率是差很多的。根據Paktor上的男性用戶表示，對於女生主動開啟談話時，男生都會認為女生較積極主動想認識自己，反而會對女生有更大的興趣，網路上的第一印象也會更好。

2. 在交友軟體上主動妳完全沒有損失
有很多女生說，我才不要主動丟訊息咧，其實你自己選擇對方，反而更有機會追到自己的理想類型，並且才能讓選擇權多半自己手上，了不起頂多訊息石沈大海，但其實一點損失也沒有，不像在現實生活當中可能還會尷尬，這麼說來，女生採取主動形式實在是好處多多啊。

3. 男生其實非常遲鈍
男生不會因為你主動開啟談話，就認為「你愛上他」或是「超有興趣」，因為男生是相當遲鈍而且直接的動物，你不主動其實根本沒人知道你對他有意思。再者，除非你打直球告訴他你真的超級喜歡他，要定他，他是你的天菜，否則不需要擔心對方會認為你這樣子過於主動，也不需要用「主動與否」決定自己的價值。

當然，Paktor交友軟體也有提醒，所謂的女生主動，並不是意指像餓虎撲羊那種主動，而是適當的對對方主動出擊，而不是一直等待對方找你先談話，當然，若真的遇上了認為女生「主動」就是比較飢渴的男性，這樣子的男生反而被認為人品不佳，這種人也不值得花費心力認識不是嗎？也完全不需要考慮與他有更進一步的來往喔。

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關鍵字：女生,主動,戀愛,渣男,交友軟體,Paktor

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