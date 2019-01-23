一年大半時間都在大陸　林清玄：兩岸文學多多手牽手

▲作家林清玄逝世。（圖／翻攝林清玄臉書）

記者馬叔安／綜合報導

作家林清玄於23日逝世，享壽65歲，他的作品曾入選台灣、大陸和香港的教材，生前曾一年往返兩岸十幾次，去過大陸300多個城市，也曾呼籲「兩岸文學多多手牽手」，自許和大陸作家都是「中華文化傳統下的作家」，共同的理想就是去創作包容力更強的文化。

林清玄於1953年生於高雄，畢業於台灣世界新聞專科學校（今世新大學），曾任台灣《中國時報》記者、《工商時報》記者、《時報雜誌》主編等職，1973年開始散文創作，20歲出版第一本書《蓮花開落》，30歲時上山修行，下山後致力宣揚佛法。他曾經在大陸中央電視台節目《開講啦》說，父親本來要給他取名「林清怪」，戶口登記的工作人員說不好聽，還不如叫「林清奇」，突然邊上一個人說他最近在看一本武俠小說，小說中有一個角色叫清玄道長，然後他建議取名為林清玄。

▲作家林清玄生前關注兩岸交流。（圖／翻攝林清玄臉書）

《中新社》指出，林清玄因出版、演講、援建希望小學等活動，和大陸的藝術界人士有著親密接觸，和很多作家都成了要好的朋友，他曾說，「兩岸交流，走在最前面的應該是文化」，自己一年中有半年在大陸，走過很多地方，碰到很多大陸的作家，每次去都有新的感動，「我和這些作家是沒有什麼分別的」。

據指出，在林清玄看來，因為網路、通訊等流通，兩地年輕作家的作品已沒有太多區別，「我的女兒在看大陸一位年輕作家的作品。我看了之後，感覺和台灣青年作家沒有多大差別，不像我們這一代，台灣的作品比較輕快，大陸會相對沉重。」

▲林清玄微博。（圖／翻攝林清玄微博）

林清玄的微博最後一條發文寫於22日9點32分，「在穿過林間的時候，我覺得麻雀的死亡給我一些啟示，我們雖然在塵網中生活，但永遠不要失去想飛的心，不要忘記飛翔的姿勢」。 ​​​​有大陸的網友留言，「『種樹的人不再來了，桃花心木也不會枯萎了』」、「林清玄先生，天堂可也有等不到冰雪盡溶，放一把大火燒成另一個春天的雪屋」、「先生絕響，山高水長」。