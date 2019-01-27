麥家廉收回對孟晚舟的支持　環時：只因在加國「政治不正確」

▲加拿大駐華大使麥家廉收回自己先前支持孟晚舟的言論。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）24日發表聲明，收回了自己先前「認為孟晚舟掌握有力證據可以對抗美國引渡」的說法。對此，《環球時報》做出評論，「大使改口的這一風波再清楚不過地顯示了圍繞孟案已經形成了多麼強大的政治壓力，麥家廉因為政治不正確，遭到了加政界和輿論界的聯合聲討。」

據評論，麥家廉22日指出，孟晚舟有3個強而有力的理由反對美國引渡，包括川普的一次相關表態屬於「政治干預」，此案涉及治外法權，加拿大並未承諾參與對伊朗制裁，因而制裁伊朗法不適用於加拿大等。

評論指出，麥家廉很快地就遭到了加國一些媒體和政治人物的猛烈攻擊，反對黨甚至要求政府立即解除麥家廉的大使職務；在這些壓力下，麥家廉在24日發表一項聲明，「自己糟糕的表達造成混亂，很遺憾；這些話沒有忠誠的反應真實立場，這一事件沒有發生任何的政治干預」。

▼孟晚舟案在加拿大形成了巨大的政治壓力。（圖／人民日報海外網）



評論表示，大使改口的這一事件很明顯地點出了孟案已經形成了多麼強大的政治壓力，加拿大政府官員、議員及媒體不斷就孟案表態，大多都符合加拿大的政治正確；而麥家廉對孟案做司法和事實分析，卻因「政治不正確」就遭到了加政界和輿論界的聯合聲討。

「這哪裡是專注法治的成熟社會應有的表現」，評論指出，這分明是法律幌子下的政治掛帥，既然孟案如加方所說「完全是法律」，那麼駐華大使從中國人關心的角度做一些法律分析和建議，又有何不可？而且麥家廉未改口前的表達準確反映了客觀現實，加拿大難道不應該鼓勵各種各樣的討論嗎？

評論表示，希望孟晚舟案如美加所宣揚的那樣，就是純法律事件，至少希望「他們的這種宣揚能對接下來的審理過程形成約束」，避免對孟晚舟的引渡提前，就預設為沒有任何改變餘地的結果；麥家廉遭到的圍攻讓人們看到了相反的徵兆，希望加拿大的法院能夠比那些攻擊麥家廉的政客和媒體人更加忠於自己國家的「法治之本」。