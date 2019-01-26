女醫學生活活凍死！忘帶28元車費　司機狠丟包「零下20℃」荒野

▲烏克蘭女大生遭丟包荒野凍死。（組合圖／翻攝olevsk.zt.ua、znaj.ua網站）



國際中心／綜合報導

烏克蘭一名年僅21歲醫學院女學生，因為沒帶錢無法支付25格裡夫納（約28元新台幣）的公車車資，竟在淩晨4時、零下20度的天寒地凍中，被司機無情丟包在荒郊野外，最後活活被凍死！

英國《太陽報》25日引述當地媒體報導，伊莉娜（Iryna Dvoretska）是一名就讀大四的醫學生，今年1月8日事發當天，她從家鄉魯德尼亞-諾欽斯卡村（Rudnya-Knochynska）搭上車，準備前往奧列夫斯克（Olevsk）探望生病的母親

伊莉娜上車後才發現自己沒有帶足夠的錢支付車費，司機奧列格（Oleg Zhelinskiy）竟在凌晨4點，將伊莉娜趕下車。當時氣溫僅零下20度，伊莉娜嘗試穿過森林，想走到4英哩外的村莊，結果失蹤。

伊莉娜的父親是森林巡守園，於愛女失蹤後2天後，在森林中找到她的遺體。當地媒體報導，伊莉娜的父親在森林中一處坑洞找到愛女遺體，發現她死後眼睛仍睁得大大的，眼神中滿是恐懼。報導指出，伊莉娜可能在黑暗中不慎掉落坑洞，無法自行爬出。

法醫驗屍檢查後指出，伊莉娜的死因為內臟溫度過低，也就是活活被凍死在野外。據悉，當地警方已經介入展開調查，假如罪名成立，司機奧列格恐怕得面臨5年徒刑。

報導指出，烏克蘭東正教傳統上於1月7日慶祝聖誕節，伊莉娜當天也從學校返家過節，沒想到隔天就命喪荒野。

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