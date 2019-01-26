貴婦爆奶大秀時尚日常　竟在賣場「狠踹+暴打」6歲兒！

▲ 當時6歲兒維塔克（Vitalik）站在面前聽訓時，席維索娃（Olga Shvetsova）對他突然又踹又踢。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

烏克蘭31歲網紅媽席維索娃（Olga Shvetsova）常在Instagram上發布辣照，分享自己一邊當媽媽、一邊當貴婦的日常。但近日她被拍到在賣場對6歲兒維塔克（Vitalik）施暴，發怒的她狂踹地板上的兒子，更一腳讓他「仆街」，恐怖行徑立刻引起網友撻伐。

據英國《太陽報》報導，從一處商場兒童遊戲區的監視器畫面中可以看到，當時席維索娃娃坐在椅子上與兒子維塔克溝通，經過4秒之後，她突然起身發狠一掌打向兒子，並像發瘋似地對6歲兒子又打又踢又踹，隨後更猛力一腳使得兒子向前飛撲，讓現場民眾與工作人員全嚇傻。一名女性工作人員見狀後立即上前阻止，把孩子與席維索娃分開，並試圖讓席維索娃冷靜。據現場一名目擊者指出，當時席維索娃在現場大喊「我討厭你和所有一切東西」，另一名則說「她完全瘋了」，連遊戲區經理也表示踢背「根本不是理性的行為，所有工作人員都嚇傻了」。

▼ 席維索娃公然在賣場的兒童遊戲區對兒子又打又踹。

影片被上傳網路後，烏克蘭的網路鄉民集體撻伐席維索娃，還有網友酸烏克蘭法律：「真的要好好感謝我們的法律，可以讓這種人逍遙法外。」網友更憤怒表示，「孩子可能很頑皮，但她就算發脾氣也不該踢打小孩，更何況是公共場合」、「這就是她在公共場合對待兒子的表現，誰想得到她在家會怎麼做」、「如果她對他人這麼做會引起麻煩，那她為甚麼會對孩子這樣做」、「沒想到法律可以讓她逍遙自在」、「孩子食衣住行都很好，但沒有保母只有我自己一人，所以我是英雄？等等親愛的，看看在10年或15年後會發生什麼」、「在別的縣市的話，她早已經被判刑入獄，而且也失去照顧孩子的權利了」。

席維索娃於事後則坦承，由於老公時常出差不在家，她長期獨自帶2位小孩而感到「疲勞和情緒倦怠」，才會把壓力和情緒發洩在兒子身上。她還辯解說，如果有人可以從不打罵小孩，「我真心為你感到驕傲」，但她「與眾不同」，因為她「可以喊、可以打屁股、可以責罵，這就是我」。她也請大家不要擔心，維塔克狀況很好並「沒有受傷」，他有很多玩具，每天都會去運動，假日也常常出去玩，這件事只是在沒有人幫忙帶小孩的情況下，「自然而然會發生的事情」。

據悉，席維索娃事後並沒有受到法律制裁，但她因為Instagram遭網友灌爆而已經關閉。

▼ 席維索娃經常在Instagram上發布辣照，也常常分享育兒心得。（圖／翻攝自臉書Video2fone）