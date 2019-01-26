　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

貴婦爆奶大秀時尚日常　竟在賣場「狠踹+暴打」6歲兒！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 當時6歲兒維塔克（Vitalik）站在面前聽訓時，席維索娃（Olga Shvetsova）對他突然又踹又踢。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

烏克蘭31歲網紅媽席維索娃（Olga Shvetsova）常在Instagram上發布辣照，分享自己一邊當媽媽、一邊當貴婦的日常。但近日她被拍到在賣場對6歲兒維塔克（Vitalik）施暴，發怒的她狂踹地板上的兒子，更一腳讓他「仆街」，恐怖行徑立刻引起網友撻伐。

據英國《太陽報》報導，從一處商場兒童遊戲區的監視器畫面中可以看到，當時席維索娃娃坐在椅子上與兒子維塔克溝通，經過4秒之後，她突然起身發狠一掌打向兒子，並像發瘋似地對6歲兒子又打又踢又踹，隨後更猛力一腳使得兒子向前飛撲，讓現場民眾與工作人員全嚇傻。一名女性工作人員見狀後立即上前阻止，把孩子與席維索娃分開，並試圖讓席維索娃冷靜。據現場一名目擊者指出，當時席維索娃在現場大喊「我討厭你和所有一切東西」，另一名則說「她完全瘋了」，連遊戲區經理也表示踢背「根本不是理性的行為，所有工作人員都嚇傻了」。

▼ 席維索娃公然在賣場的兒童遊戲區對兒子又打又踹。

▲▼ 烏克蘭一名31歲網紅媽施維特索娃（Olga Shvetsova）在賣場狠踹6歲兒。（圖／翻攝Yutube／Daniel Kalemasi）

▲▼ 烏克蘭一名31歲網紅媽施維特索娃（Olga Shvetsova）在賣場狠踹6歲兒。（圖／翻攝Yutube／Daniel Kalemasi）

影片被上傳網路後，烏克蘭的網路鄉民集體撻伐席維索娃，還有網友酸烏克蘭法律：「真的要好好感謝我們的法律，可以讓這種人逍遙法外。」網友更憤怒表示，「孩子可能很頑皮，但她就算發脾氣也不該踢打小孩，更何況是公共場合」、「這就是她在公共場合對待兒子的表現，誰想得到她在家會怎麼做」、「如果她對他人這麼做會引起麻煩，那她為甚麼會對孩子這樣做」、「沒想到法律可以讓她逍遙自在」、「孩子食衣住行都很好，但沒有保母只有我自己一人，所以我是英雄？等等親愛的，看看在10年或15年後會發生什麼」、「在別的縣市的話，她早已經被判刑入獄，而且也失去照顧孩子的權利了」。

席維索娃於事後則坦承，由於老公時常出差不在家，她長期獨自帶2位小孩而感到「疲勞和情緒倦怠」，才會把壓力和情緒發洩在兒子身上。她還辯解說，如果有人可以從不打罵小孩，「我真心為你感到驕傲」，但她「與眾不同」，因為她「可以喊、可以打屁股、可以責罵，這就是我」。她也請大家不要擔心，維塔克狀況很好並「沒有受傷」，他有很多玩具，每天都會去運動，假日也常常出去玩，這件事只是在沒有人幫忙帶小孩的情況下，「自然而然會發生的事情」。

據悉，席維索娃事後並沒有受到法律制裁，但她因為Instagram遭網友灌爆而已經關閉。

▼ 席維索娃經常在Instagram上發布辣照，也常常分享育兒心得。（圖／翻攝自臉書Video2fone）

▲▼烏克蘭網紅辣媽在賣場踢6歲兒。（圖／翻攝自臉書Video2fone）

ET快訊
茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！衝下台他「第一反應」釣出老司機
爽收奧迪、百萬生日禮　鴨王「被富婆老公斷腿」影片瘋傳
尾牙抽中5位數！同事逼吃紅「不然弄死你」冷笑：會不會做人

關鍵字：席維索娃,Olga Shvetsova,維塔克,Vitalik,烏克蘭

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵致死

貴婦爆奶大秀時尚日常　竟在賣場「狠踹+暴打」6歲兒！

孩子先天缺陷「脊柱裂」　媽媽22周忍痛墮胎卻被批自私

清純「初戀臉大眼正妹」讓人戀愛惹　肉搜本人網全驚呆

快訊／日本熊本發生規模4.4地震「深度僅10km」　最大震度5弱

首屆「北韓經濟論壇」4月平壤登場　廣邀各國專家培訓人才

門羅主義帶頭出兵、暗殺、政變　200年來美國未放棄將手伸入拉丁美洲

CNN神推敲！獨家直擊FBI大陣仗逮川普競選顧問　3關鍵揭密

西班牙2歲男童墜百米深井第13天　尋獲無生命跡象父母悲慟

喪夫女出國到義大利散心　喝完飯店飲料慘遭5男拖入房性侵

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵致死

貴婦爆奶大秀時尚日常　竟在賣場「狠踹+暴打」6歲兒！

孩子先天缺陷「脊柱裂」　媽媽22周忍痛墮胎卻被批自私

清純「初戀臉大眼正妹」讓人戀愛惹　肉搜本人網全驚呆

快訊／日本熊本發生規模4.4地震「深度僅10km」　最大震度5弱

首屆「北韓經濟論壇」4月平壤登場　廣邀各國專家培訓人才

門羅主義帶頭出兵、暗殺、政變　200年來美國未放棄將手伸入拉丁美洲

CNN神推敲！獨家直擊FBI大陣仗逮川普競選顧問　3關鍵揭密

西班牙2歲男童墜百米深井第13天　尋獲無生命跡象父母悲慟

喪夫女出國到義大利散心　喝完飯店飲料慘遭5男拖入房性侵

兒虐零容忍　兒少保護需靠社區你我一份力

1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝心酸：被當傭人使喚

專家親授3大高效休息法！跳繩五分鐘、有噪音更好睡

快艇威廉斯生涯首度大三元　等903場史上第二久

安海瑟薇證實《麻雀變公主3》將開拍！全員回鍋只有他過世

留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵致死

開耕耘機一秒撞壞民宅大門　駕駛酒測值1.39爆表

新年到！為你的家換上煉鑄義式靈魂之作羅蘭索LORENZO！

曾說「蘇啓誠憂鬱症自殺」？　謝長廷：有講就「道歉辭職」

綠衫軍全員健康回歸　五星勇士認為是奪冠最大威脅

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

國際熱門新聞

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

即／航管缺人　紐約機場停止降落

血狼月出現白閃光　天文學家看呆

滑水道遭胖女追撞　她肝臟破碎像..

澳洲女會網友 遭毒打變地獄性..

快訊／川普宣布暫時結束停擺政府

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱..

5歲男童緊抱母棺材入睡網心碎！

大叔甘願當性奴　分屍「斷雞」慘..

巴西礦場水壩突崩塌　200人失..

臉書計畫曝光　一次整合3款Ap..

脫歐將至鬧不完　英女王講話了！

絕美混血女星　自曝從小遭遺棄

22歲正妹嘿咻12歲小學生被捕..

更多熱門

相關新聞

克里米亞海域2船起火！32船員僅12人生還

東歐克里米亞半島外海21日發生船艇事故，2艘懸掛坦尚尼亞旗的天然氣輪在靠近克赤海峽（Kerch Strait）的黑海上起火燃燒，已知有10人喪命、10人失蹤、12人生還。由於事發地點克赤海峽在去年底發生俄國對烏克蘭海軍船艇開火事件，該處已經是牽動兩國緊張局勢的焦點區域。

北方艦隊一艘無畏級驅逐艦入黑海

烏克蘭外長：5年內不加歐盟北約

鋼琴家「喜馬拉雅山」上彈蕭邦名曲

美登陸艦訪羅馬尼亞　可能舉行聯合演習

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

東區幫人配對…隔4個月變女友！

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

每個人生日都有對應的專屬色

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面