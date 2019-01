最高演奏會！　鋼琴家喜馬拉雅山彈蕭邦名曲…紀念已逝母親

▲ 依芙琳娜在喜馬拉雅山海拔5000公尺處演奏鋼琴。(圖/翻攝自Facebook/Evelina De Lain)

國際中心/綜合報導

為了紀念自己去世的母親,長居倫敦的烏克蘭籍41歲鋼琴家依芙琳娜 (Evelina De Lain),日前竟然選擇在喜馬拉雅山海拔高達5000公尺的位置,彈奏鋼琴長達90分鐘。只見她在群山環繞的曠野中,不畏寒風微笑表演完蕭邦名曲,也讓她創下了「最高古典音樂演奏會」的世界紀錄。

根據《獨立報》報導,依芙琳娜在母親的指導下,成為了一名出色的鋼琴演奏家。在母親去世後,希望能夠緬懷她,並讓自己走出失去親人的傷痛,依芙琳娜決定做出一項破天荒的舉動,那就是在喜馬拉雅山上彈奏鋼琴。

為了將鋼琴運送到山上的演奏場地,依芙琳娜特別僱用了一支印度車隊幫忙。等到鋼琴順利抵達目的地並重新組裝後,她便坐下來,在寒風中一連演彈奏了蕭邦的經典名曲 《夜曲第2號降E大調》(Nocturnes No 2)、《第20號升C小調》(Nocturnes No 20 in C)、《雨滴前奏曲》(“Raindrop”Prelude Op 28 No 15)以及自己個人專輯《Soul Journey》中的作品。

▲ 為了將鋼琴運上山,依芙琳娜特地雇用一支印度車隊幫忙。(圖/翻攝YouTube/Evelina De Lain)

「我一直以為自己大概一百萬年都不能再彈奏鋼琴了,更不用說是進行一場最高海拔的演奏。」依芙琳娜提到,自己在14年前因為「重複使力傷害」 (Repetitive strain injury,RSI,長時間重複使用某組肌肉造成的損害),雙手無法正常的活動。在經過了漫長的治療後,她雙手的大部分功能逐漸恢復,也終於能夠再次彈奏鋼琴。

依芙琳娜說到,在山上演奏時真的相當寒冷,能夠感覺寒風要刺穿骨頭,雖然自己當時很幸運的,沒有因為海拔過高感到不舒服或困擾,但第二天她就在機場因為高山症而暈倒了。

她也強調 ,「這是我所做過最艱難的事情之一,但我從來不是一個會逃避挑戰的人,更何況能在接近雲端的地方演奏音樂,這讓我深感榮幸。」