烏克蘭現況還有待改進　外交部長：5年內不加入歐盟、北約

▲烏克蘭外交部長克利姆金。（圖／達志影像／美聯社）



軍武中心／綜合報導

烏克蘭外交部長克利姆金（Павло Клімкін）8日表示，烏克蘭尚未做好準備，暫時還不會加入歐盟或北約，「烏克蘭還有很多地方需要改變，以現在的狀況，5年之內也不會加入。」

據《烏克蘭獨立新聞社》（UNIAN）報導，克利姆金指出，「如果有人說，烏克蘭會在一兩年之內加入歐盟或北約，千萬不要相信，純粹是一個想誤導民眾的謊言。」

克利姆金也指出，相信烏克蘭加入歐盟的問題不會拖到數十年，有人說需要30年的說法也不可靠。針對烏克蘭現況他表示，「為了加入歐盟和北約，烏克蘭仍需要做很多工作與改變，以烏克蘭現在的情況，無論是歐盟還是北約，烏克蘭一年之內不會加入、兩年之內不會加入、五年之內也不會加入。」

▲烏克蘭總統波洛申科。（圖／路透）



不過，烏克蘭總統波羅申科（Петро Олексійович Порошенко）也曾在去（2018）年9月指出，烏克蘭加入北約和歐盟是必然的，這是對烏克蘭最好的保護；北約是一個聯合的國際武裝組織，成為其中一員就能夠受到北約的保護，即使是俄羅斯也不敢攻擊北約成員國。

波羅申科還曾說，「烏克蘭投入西方的懷抱，無須徵求俄羅斯的同意，烏克蘭是一個合法的主權國家，有權利選擇自己的未來發展路線」；但是俄羅斯方面一直動用武力威脅，警告烏克蘭倒向北約就要承擔巨大風險。

據了解，烏克蘭3艘軍艦日前越過俄羅斯邊界遭扣留，總統波羅申科隔天馬上就宣布全國進入「60天戒嚴狀態」，對此北約、德國、歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）紛紛表態全力支持烏國；隨後，烏克蘭方面也決定不延長與俄羅斯近20年的《烏俄友好條約》。

▼烏克蘭3艘軍艦在2018年11月25日越過俄羅斯邊界遭扣留。（圖／路透）

