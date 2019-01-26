兒虐零容忍　兒少保護需靠社區你我一份力

▲台南市婦幼警察隊，與台灣世界展望會協辦「防癌你我他，健康人人有」宣導活動，期望兒少有良好健康並能達到免於疏忽與被虐待的危險之成效目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市婦幼警察隊，1月26日上午9時許在玉井區玉井國小體育館，與台灣世界展望會協辦「防癌你我他，健康人人有」宣導活動，期望兒少有良好健康並能達到免於疏忽與被虐待的危險之成效目標，吸引了200多人共襄盛舉，一同參與加入兒少保護的行列。

活動現場，市警婦幼警察隊由代理隊長杜淑錚領軍，一同規劃並協助本次闖關宣導活動的進行，對參與活動的大小朋友們進行「婦幼人身安全暨兒少保護宣導」，傳達有關性侵害、性騷擾、家庭暴力之防治及兒少保護相關議題，教導正確的人身安全觀念，並告訴小朋友們如何保護自己，免於受到他人不法之侵害。

因應近來兒虐事件，婦幼警察隊藉著這次活動的機會，強化民眾對於兒少保護危機觀念的建立及友善通報的重視，希望一般民眾如有知悉或目睹疑似兒虐或家暴之案件，可以多加留意，並撥打報案電話110或全國保護專線113由警政或社政單位即時前往處理，期望能藉此發掘社區內潛在的高風險家庭，多一份心力，少一份危害，預防憾事再次發生。

針對闖關活動，婦幼警察隊特別準備了迷你扭蛋機及跳繩遊戲，並設計有關兒少保護相關問題，只要答對問題便可玩遊戲、領獎品，吸引不少民眾前來挑戰，反映相當熱烈。婦幼警察隊希望能夠藉此活動向民眾貼切傳達「兒少保護人人有責」的觀念，希望每位兒童都能在安全友善的環境下快樂長大。