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長春萬達爆炸路人淋「火星雨」驚逃　57歲「罹癌男」先炸樓再輕生

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大陸中心／綜合報導

吉林長春市萬達大樓25日發生一起爆炸案，現場火星四散，路人驚慌奔逃。26日朝陽公安隨即宣告破案，造成這次爆炸的是一位57歲罹癌男子，先是殺害有經濟糾紛的谷姓友人後，便炸毀停在萬達廣場地下室的轎車，最後來到30樓的租屋處引爆自製炸藥身亡。

▲▼長春萬達廣場發生爆炸後現場。（圖／中新社）

▲長春萬達廣場發生爆炸後現場。（圖／中新社）

根據《中新社》報導，長春市紅旗街萬達購物廣場發生爆炸案後，調查後發現，爆炸共造成1人死亡、1人受傷。公安部和吉林省公安廳動員省、市、區三級公安機關抽調200餘名警力組成專案組，檢驗現場遺留的爆炸物DNA後，比對監視器畫面，循線找到作案嫌犯郭姓男子。

經過調查發現，郭姓嫌犯因身患癌症，有厭世傾向。他25日先在松原市將有「經濟糾紛」的谷姓友人殺害，中午開車抵達長春市紅旗街萬達廣場地下室，並炸毀自己的小轎車，最後在30樓租屋處引爆自製炸藥身亡。目前，案件後續處置工作還在進行當中。

► ►長春萬達廣場爆炸「建築噴飛」火星四散　目擊者稱「狂炸20多次」

▼長春萬達廣場爆炸。（圖／翻攝自Twitter／xupeibai）

▲▼長春萬達廣場爆炸。（圖／翻攝自Twitter／xupeibai）

嫌犯消息曝光後，有網友認為，「以前有報復社會的新聞出現，總有人慷慨激昂地說『冤有頭債有主』，要殺就去殺你的仇人別報復社會，現在真的出現了殺了仇人再輕生的，大家又覺得真的正確嗎」，沒人有「殺人及報復社會的權利」。另外，也有人覺得，「追查炸藥來源更加重要」，「有關部門好好查一查吧」。

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關鍵字：吉林,長春,萬達大樓,爆炸,癌症

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