臉書計畫曝光！祖克伯要整合「WhatsApp＋Messenger＋IG」

▲外媒曝臉書將整合旗下3款社群App，屆時用戶將可進行跨程式通訊。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

外媒報導，臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）有意整合Facebook Messenger、Instagram 跟 WhatsApp，雖然3項社群服務表面上仍會是獨立的App，但背後將在資料整合方面進行深化連結，包括彼此互傳訊息。據傳，整合工作預計於今年底或明年初完成。

根據《紐約時報》報導，4名參與計畫的知情人士透露，這項整合計畫需要動員數千名Facebook員工，對WhatsApp，Instagram和Facebook Messenger的最基礎層面運作進行重新配置，使這3款App保持獨立運行的同時，訊息傳輸基本架構能夠統一。

《紐時》指出，目前這項計畫仍在起步階段，預計整合工作將於2019年底或2020年初完成。知情人士透露，祖克伯指示所有App採用端到端加密(End-to-end encryption），確保訊息不會被參與對話者以外的其他任何人查看。屆時，臉書用戶可以直接透過Messenger帳號與WhatsApp用戶互傳加密訊息。

Facebook在聲明中說，希望能盡力打造「最佳傳訊體驗」，「人們希望訊息能更快速、簡單、可靠和保有隱私」。 Facebook補充說，「我們正努力使更多產品具有端到端加密，並如何讓用戶能更輕鬆的透過網路與親朋好友聯絡。」英國廣播公司（BBC）報導，Facebook表示，這是一項「漫長過程」的開始。