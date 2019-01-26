快訊／巴西礦場水壩突崩塌　泥河淹沒村莊200人失蹤

▲礦場突然崩塌。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一處礦場25日突然崩塌，發生水壩潰決意外，導致村莊被淹沒，至少有200人失蹤，許多人驚慌而逃，目前當地消防局已前往現場。

這座潰堤的大壩屬於巴西跨國的淡水河谷公司（Vale SA），潰堤時傾瀉出大量泥漿，由於村莊被山泥掩蓋，使得搜救任務更加困難。當局也派出直升機，全力救出那些被泥土覆蓋住的人，其中一名女子髖部骨折，傷者則被送往醫院治療。

當地消防單位還在尋找200名下落不明的人，根據美景市消防隊的聲明指出，許多人受困污泥河流區域。泥漿侵襲了山腳下的部分村莊，低窪地區的家庭被告知要趕緊撤離。

URGENTE: Barragem da Vale se rompe em Minas Gerais URGENTE: Barragem da Vale se rompe em Minas Gerais 由 Ezequias Honorio 發佈於 2019年1月25日 星期五

根據當地電視畫面，隨著大壩面臨破壞，人們也趕緊逃開，附近的豆類農作物則被泥漿摧毀。據了解，該地區2015年也發生過大壩崩塌，當時造成19人死亡。前環保局長以及總統候選人席爾瓦（Marina Silva）批評，巴西當局和礦工企業並沒有從2015年的災害中學到任何東西，沒有人受到懲罰，歷史正在重演。

巴西新任的右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）已派出3名部長前往災區，他也會於26日親自抵達災區。