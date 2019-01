快訊／巴西礦場水壩突崩塌　泥河淹沒村莊200人失蹤

▲礦場突然崩塌。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

巴西東南部的米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)一處礦場25日突然崩塌,發生水壩潰決意外,導致村莊被淹沒,至少有200人失蹤,許多人驚慌而逃,目前當地消防局已前往現場。

這座潰堤的大壩屬於巴西跨國的淡水河谷公司(Vale SA),潰堤時傾瀉出大量泥漿,由於村莊被山泥掩蓋,使得搜救任務更加困難。當局也派出直升機,全力救出那些被泥土覆蓋住的人,其中一名女子髖部骨折,傷者則被送往醫院治療。

當地消防單位還在尋找200名下落不明的人,根據美景市消防隊的聲明指出,許多人受困污泥河流區域。泥漿侵襲了山腳下的部分村莊,低窪地區的家庭被告知要趕緊撤離。

根據當地電視畫面,隨著大壩面臨破壞,人們也趕緊逃開,附近的豆類農作物則被泥漿摧毀。據了解,該地區2015年也發生過大壩崩塌,當時造成19人死亡。前環保局長以及總統候選人席爾瓦(Marina Silva)批評,巴西當局和礦工企業並沒有從2015年的災害中學到任何東西,沒有人受到懲罰,歷史正在重演。

巴西新任的右翼總統波索納洛(Jair Bolsonaro)已派出3名部長前往災區,他也會於26日親自抵達災區。

Rupture of tailings dam of the Vale mining company occurred today, 25th Jan, resulting in flooding that destroyed many villages, forests and river in Minas Gerais, Brazil.#environment #disaster #brazil pic.twitter.com/fBCAZyWk9V