校長拿「5公尺竹竿」做簡報　網嚇：坐第一排都在抖

▲校長拿5公尺竹竿講PPT。（圖／翻攝自秒拍，下同）

大陸中心／綜合報導

四川科技職業學院近日舉行團拜會，沒想到該校校長竟然拿著5公尺長的竹竿，對著台上的PPT做簡報，影片曝光後一度登上微博熱搜。陳姓校長受訪時表示，希望繼此提高吸引力，也是在暗示老師們在教學中要帶動課堂氣氛，讓學生學得更好。不少網友看到影片後皆留言稱「好害怕，前五排都在發抖」。

綜合陸媒報導，四川科技職業學院22日舉行新春團拜會，陳校長在出場發言時，扛著一根長5公尺的竹竿，一邊指著螢幕上的文字，一邊做簡報；他透露，希望可以藉此提高吸引力，也是在暗示該校老師要在教學中帶動課堂氣氛。

影片曝光後一度登上大陸社群網站微博熱搜，引起熱議，不少網友看到影片後表示「瑟瑟發抖」，不過卻有老師出面緩頰留言稱，「這次走紅是偶然更是一種必然，他是一位教育戰線的改革派，更是一位洞察實證開拓者，集教師、管理者、企業家等多重身分於一身！為這樣接地氣，有擔當的教育試驗者手工點讚一個！」

對此，網友紛留言表示「點名的時候可以直接戳到頭上」、「我坐第一排，好害怕」、「台下哪個同學不好好聽課，直接一教鞭下去，舒服了」；也有網友認為「我擔心那個螢幕被捅破或者觸電」、「不會用雷射筆嗎？」、「這一堂課下來手臂估計得廢」。