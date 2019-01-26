白色控必收！星巴克×Stanley聯名不銹鋼杯　純粹簡約質感超展開

美國保溫瓶百年品牌Stanley，以經典耐看的造型加上保溫效果好，受到許多人的喜愛！

最近這款Stanley與星巴克合作的聯名杯讓小編看了也忍不注想要搶！這系列共4款包含保溫壺、餐食罐、冷水杯、水壺，顛覆以往的綠色，改以純粹簡約的錘紋白新裝，就連Logo也刻意縮小，改走低調路線，而冷水杯和水壺則搭配不鏽鋼銀色和霧白，洗練中又多了幾分優雅質感。

這4款都將於1月23日全台門市與線上門市上市，上市當日STANLEY+STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳限購乙個指定商品，2019/1/24起則不受此限。

STANLEY白不鏽鋼TOGO冷水杯 20OZ NT$1,250

STANLEY白不鏽鋼水壺 8OZ NT$1,180

STANLEY白不鏽鋼保溫壺 17OZ NT$1,280

STANLEY白不鏽鋼餐食罐 24OZ NT$1,380

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu VOGUE.TW

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