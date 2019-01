日常保養多一步前導精華　肌膚透出細緻自然光

DR.CINK繼小藍瓶之後,今年又推出受眾人矚目的奇蹟高效魚子營養素晶粹

不僅是乾燥肌必備,更是大多數保養會遇到的停滯期、厭食肌更需要

DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹主要就是要精準的保養肌膚

打好肌底讓後續保養更好吸收,是肌膚的營養補給品,也是一款超厲害的前導精華喔!

洗臉後保養多了這步驟,完全不會影響原有保養程序,保濕肌膚還可以為後續保養提升吸收度

隨著年齡增長,還有多重身分,是媽媽、女兒也是位人妻,家庭、工作各種壓力接踵而來

不管是外在或內在原因,都是影響肌膚的關鍵原因之一

想要肌膚維持好的狀態實在不是件容易的事情啊!!

尤其現在每當熬夜,精神體力狀態不說,肌膚更是需要更多天來做修護

今年初我選用了DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹來照顧我的疲憊肌,說真的有效率的保養就是如此深得我心

保養有沒有效率從肌膚直接反應最真實了,很喜歡這瓶帶給我肌膚的細緻度和光澤感提升

尤其肌膚的細緻度和微微透出的光澤感讓我很滿意

第一次看到這瓶DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹就完全被吸引住目光

透明的瓶身看的見滿滿的藍色魚子晶球,就像是藝術品一樣的美麗

由法國頂級原廠 CAPSUM 與台灣專業醫美團隊共同研發出來

擁有55 項國際專利研發,採用雙核心膠囊技術 Duo Pearl 獨家雙層珍珠

每一顆藍色晶球包覆著珍稀精華,能讓每次保養時能完整釋放出最新鮮成分喔!

讓肌膚感受到滿滿營養的祕密就在於『埃及莎草萃取』,如此超珍貴萃取,提升肌膚舒適度,維持肌膚健康,使肌膚由內而外恢復光澤亮麗

一顆顆藍色精品魚子晶球,經由按壓瓶能釋放出新鮮的微分子營養素

微透明的精華凝露狀,質地延展性很好,輕輕一推就很好推開讓肌膚好吸收

透過法國技術,打造每顆4毫米藍色精品魚子晶球,特殊的專利設計,將濃縮多重精華包覆起來

使用的步驟很簡單,每當洗臉後的第一道步驟,先給肌膚感受到滿滿的保濕度

DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹不只保濕,更是肌膚的營養補給品,讓肌膚吸收力更好,這樣保養才更有效率

不然當肌膚營養不良的狀態之下,就算擦再頂級的保養也是徒勞無功啊!!

雖然是濃稠的精華液,質地算很清爽好吸收

肌膚推開之後,滲透吸收力我覺得非常好,肌膚表面清爽之外,也真切的感受到保濕度

不油膩也不黏膩,讓人更想用下去

不影響後續保養品的前導精華讓肌膚保濕更趨於穩定,讓後續保養有效率

在肌膚上可以搭配簡單的按摩,輕輕抹開讓每寸肌膚都像在補充營養品

有這瓶來幫助保養更有效率不卡卡

很喜歡這瓶給肌膚絕佳的膚觸感,而且保養後肌膚整個很透亮

每天最期待就是洗臉的時候,洗卸妝後的舒適度真的沒話說,整個人也輕鬆好多

不過說真的疲憊的肌膚還是容易被看見,平常素顏最擔心就是膚色蠟黃、不均勻以及眼下黑眼圈很明顯

整個膚況就是看起來好累啊!!

保養也是抒壓的方式,我喜歡選用有效率的保養品

用最簡單最輕鬆的態度和方式讓肌膚提升肌膚舒適度

使用DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹保養後肌膚真的看起來透亮很多,就像是自然透出的光澤感,肌膚也飽滿水嫩多了

看起來也比較有精神XD

非常有質感的DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹,給肌膚營養不負擔感的保養前導精華

今年開始就多這步驟,來讓肌膚透出細緻自然光

維持肌膚健康狀態吧!!

See you next time~下回見

Vogue 美人會 -柯蘿依Chloe

VOGUE.com

