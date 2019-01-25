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日常保養多一步前導精華　肌膚透出細緻自然光

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

DR.CINK繼小藍瓶之後，今年又推出受眾人矚目的奇蹟高效魚子營養素晶粹
不僅是乾燥肌必備，更是大多數保養會遇到的停滯期、厭食肌更需要

DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹主要就是要精準的保養肌膚
打好肌底讓後續保養更好吸收，是肌膚的營養補給品，也是一款超厲害的前導精華喔！
洗臉後保養多了這步驟，完全不會影響原有保養程序，保濕肌膚還可以為後續保養提升吸收度

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

隨著年齡增長，還有多重身分，是媽媽、女兒也是位人妻，家庭、工作各種壓力接踵而來
不管是外在或內在原因，都是影響肌膚的關鍵原因之一

想要肌膚維持好的狀態實在不是件容易的事情啊！！

尤其現在每當熬夜，精神體力狀態不說，肌膚更是需要更多天來做修護
今年初我選用了DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹來照顧我的疲憊肌，說真的有效率的保養就是如此深得我心
保養有沒有效率從肌膚直接反應最真實了，很喜歡這瓶帶給我肌膚的細緻度和光澤感提升
尤其肌膚的細緻度和微微透出的光澤感讓我很滿意

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第一次看到這瓶DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹就完全被吸引住目光
透明的瓶身看的見滿滿的藍色魚子晶球，就像是藝術品一樣的美麗
由法國頂級原廠 CAPSUM 與台灣專業醫美團隊共同研發出來
擁有55 項國際專利研發，採用雙核心膠囊技術 Duo Pearl 獨家雙層珍珠
每一顆藍色晶球包覆著珍稀精華，能讓每次保養時能完整釋放出最新鮮成分喔！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

讓肌膚感受到滿滿營養的祕密就在於『埃及莎草萃取』，如此超珍貴萃取，提升肌膚舒適度，維持肌膚健康，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗

一顆顆藍色精品魚子晶球，經由按壓瓶能釋放出新鮮的微分子營養素
微透明的精華凝露狀，質地延展性很好，輕輕一推就很好推開讓肌膚好吸收

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

透過法國技術，打造每顆4毫米藍色精品魚子晶球，特殊的專利設計，將濃縮多重精華包覆起來

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

使用的步驟很簡單，每當洗臉後的第一道步驟，先給肌膚感受到滿滿的保濕度
DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹不只保濕，更是肌膚的營養補給品，讓肌膚吸收力更好，這樣保養才更有效率
不然當肌膚營養不良的狀態之下，就算擦再頂級的保養也是徒勞無功啊！！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然是濃稠的精華液，質地算很清爽好吸收
肌膚推開之後，滲透吸收力我覺得非常好，肌膚表面清爽之外，也真切的感受到保濕度
不油膩也不黏膩，讓人更想用下去
不影響後續保養品的前導精華讓肌膚保濕更趨於穩定，讓後續保養有效率

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在肌膚上可以搭配簡單的按摩，輕輕抹開讓每寸肌膚都像在補充營養品
有這瓶來幫助保養更有效率不卡卡
很喜歡這瓶給肌膚絕佳的膚觸感，而且保養後肌膚整個很透亮

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

每天最期待就是洗臉的時候，洗卸妝後的舒適度真的沒話說，整個人也輕鬆好多
不過說真的疲憊的肌膚還是容易被看見，平常素顏最擔心就是膚色蠟黃、不均勻以及眼下黑眼圈很明顯
整個膚況就是看起來好累啊！！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

保養也是抒壓的方式，我喜歡選用有效率的保養品
用最簡單最輕鬆的態度和方式讓肌膚提升肌膚舒適度
使用DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹保養後肌膚真的看起來透亮很多，就像是自然透出的光澤感，肌膚也飽滿水嫩多了
看起來也比較有精神XD

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

非常有質感的DR.CINK奇蹟高效魚子營養素晶粹，給肌膚營養不負擔感的保養前導精華
今年開始就多這步驟，來讓肌膚透出細緻自然光
維持肌膚健康狀態吧！！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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※圖片+文字：Vogue 美人會 -柯蘿依Chloe

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,保養,DR.CINK,奇蹟高效魚子營養素晶粹

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